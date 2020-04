Godzilla: Gareth Edwards rivela un mucchio di dettagli sul capitolo iniziale del MonsterVerse

Durante il Watch Party della Legendary, il regista di Godzilla del 2014, Gareth Edwards, ha twittato dal vivo rivelando molti nuovi dettagli sul suo film.

La serie di commenti del regista ha fornito una serie di interessanti rivelazioni sul primo film che ha introdotto una nuova versione del re dei mostri. Diretto da Gareth Edwards e pubblicato nel 2014, Godzilla ha lanciato il MonsterVerse con una storia che vide Godzilla – reinventato come una creatura che è esistita fin dai tempi antichi – risalire dalle profondità dell’oceano per cacciare una coppia di mostri giganti chiamati MUTO. Nel frattempo, un’organizzazione segreta conosciuta come Monarch usa la loro esperienza coi mostri come Godzilla e i MUTO per aiutare a evitare una catastrofe che avrebbe devastato il mondo.

Sono stati rilasciati due capitoli del MonsterVerse negli anni da quando è stato rilasciato Godzilla, ma con il quarto film, Godzilla vs. Kong, e la data d’uscita rimandata da marzo 2020 a novembre, c’è stata una piccola pausa per quanto riguarda le nuove informazioni sul film. Per contribuire a colmare questa lacuna Edwards si è lasciato un po’ andare. una serie di feste per tutti e tre i film di MonsterVerse.

La sequenza dei titoli di coda è stata riprodotta con filmati che hanno anticipato l’esperienza militare con Godzilla nel 1954. Il pubblico ha scoperto più tardi nel film che i militari hanno tentato invano di uccidere Godzilla nel ’54. Questo era ovviamente un omaggio a Godzilla ucciso dall’Oxygen Destroyer nel film originale. L’incidente del 1954 si è fatto strada nel retroscena di Godzilla per molti film alla Toho, è sempre stato percepito come opportuno fargli recitare una parte nella versione MonsterVerse della storia.

Secondo Edwards, questo filmato doveva originariamente avere la propria sequenza. L’inizio del film sarebbe stato ambientato nel Sud Pacifico con l’esercito intento ad eseguire un test nucleare, ma questo piano sarebbe stato modificato. Attraverso la sequenza dei titoli di cosa il film ha trovato un altro modo di utilizzare il filmato.

Un easter egge particolare che è stato tagliato. Dopo che Ford (Aaron Taylor-Johnson) è tornato a casa per stare con la sua famiglia, è stata girata una scena che mostrava il personaggio addormentarsi guardando i film della Toho. Considerando che Toho ha realizzato dozzine di film che non avevano nulla a che fare con Godzilla, un easter egg del genere avrebbe funzionato per il film. Edwards non ha però specificato quale film Toho guardasse Ford.

Ad un certo punto del film avremmo perfino ricevuto la spiegazione dietro al logo di Monarch. Il simbolo dell’organizzazione del MonsterVerse che si è data il compito di monitorare l’attività dei Titabi, è costituito da due triangoli uno di fronte all’altro. Edwards afferma che questo logo è stato sviluppato dal designer del film, Kyle Cooper, incaricato di progettare un simbolo che sembrasse una “M”, una farfalla o un simbolo di avvertimento. Invece, Cooper ha escogitato un design “geniale” che ha incorporato tutti e tre i significati.

A quanto pare ad un tratto sarebbe stato trovato un’antico scheletro di uno degli antenati di Godzilla, che in seguito ricevette il soprannome di “Adamo”. È stato rivelato che i MUTO a un certo punto sono entrati nel corpo della creatura e hanno piantato uova dentro di lui. Questo è stato scoperto per la prima volta durante un’operazione di mining. Edwards afferma di aver girato una scena con dei minatori morti – le cui morti sarebbero state probabilmente causate da uno dei MUTO – ma questo non è risultato nel film finale. Apparentemente, questo è stato uno dei momenti preferiti di Edwards nel film. Edwards ha rivelato un’immagine del trucco che è stato fatto su uno dei minatori. L’immagine grottesca mostra un minatore con una mascella gravemente rotta.

Edwards ha affermato che Ford Brody prende il nome dall’attore Harrison Ford, che ha interpretato Han Solo nei film di Star Wars e il personaggio principale della serie Indiana Jones. Questa decisione è stata presa quando a Max Borenstein, sceneggiatore di Edwards e Godzilla, è stato chiesto quale personaggio avrebbe dovuto essere il loro protagonista principale, ed entrambi lo hanno confrontato con un giovane Harrison Ford.

Una delle brutali uccisioni dei MUTO da parte di Godzilla doveva essere uno scherzo. Gareth Edwards ha rivelato che il “colpo ad eliminazione diretta” di Godzilla contro uno dei MUTO è stato suggerito da Edwards come uno scherzo, ma hanno finito per usarlo per il film. Edwards si riferisce probabilmente al secondo MUTO ucciso da Godzilla. Qui Godzilla si avvicina al MUTO e invece di iniziare un altro combattimento, afferra semplicemente la creatura, apre le sue mascelle e gli scaglia un raggio atomico in gola. L’esplosione brucia il MUTO fino a quando la sua testa si stacca dal corpo. Godzilla procede quindi a far cadere la testa e fare un ruggito trionfante. Il modo in cui Godzilla elimina senza sforzo il MUTO rimane uno dei momenti più memorabili di MonsterVerse.

Alla fine di Godzilla , migliaia di persone si sono radunate in uno stadio. Qui Ford si riunisce con sua moglie Elle Brody (Elizabeth Olsen). Inoltre, tutti sono presenti quando Godzilla si sveglia, essendo crollato per sfinimento la sera prima. Sui grandi schermi delle TV, le persone nello stadio guardano Godzilla alzarsi e andarsene. Una foto di Edwards rivela che uno degli spettatori era lo sceneggiatore precedentemente menzionato, Max Borenstein, ma questo cameo è stato tagliato. Edwards ha scherzato sul fatto che “le capacità di recitazione di Borenstein non erano buone come la sua scrittura quel giorno”.

