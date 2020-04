Godzilla: King of the Monsters, il regista approfondisce il look di Rodan

Godzilla: King of the Monsters è stato un enorme seguito in vari modi, e uno dei più noti Kaiju è stato aggiunto ai nuovi Titani del Monsterverse della Legendary.

Accanto a una serie di creature nuove di zecca, il sequel ha portato in scena anche nuove versioni dei classici mostri della TOHO come Mothra, King Ghidorah e Rodan. I fan delle incarnazioni classiche dei famosi mostri giapponesi hanno apprezzato l’attenzione ai dettagli quando si trattava del loro look, ma con una nuova svolta, e molti pensieri sono andati nel dare vita a questi nuovi mostri.

Durante una visione speciale del sequel recente, il regista Mike Dougherty ha condiviso un mucchio di informazioni che vi abbiamo giò riportato in una serie di articoli (li trovate tutti nell’archivio in fondo all’articolo) e in questo nuovo vi parliamo del processo che ha portato sullo schermo il nuovo Rodan.

Mentre Dougherty ha rivelato uno sguardo dietro le quinte di una scultura per Rodan prima del film finale, il regista ha spiegato da che tipo d’ispirazione stavano traendo spunto per caratterizzare la creatura alata, dicendo: “abbiamo guardato a diversi tipo di uccelli rapaci per gli spunti, falchi, aquile, persino avvoltoi“.

Per quanto riguarda il motivo per cui Rodan non ha mostrato delle piume sul suo corpo nella versione finale, Dougherty ha rivelato su Twitter che il team ha optato per un look che ricordasse più uno pterodattilo: “Abbiamo finito per abbandonare l’idea delle piume in modo che fosse più un ibrido tra un gigantesco rapace e un classico pterodattilo, ma con magma caldo e bruciante che scorre nelle sue vene“.

Designing Rodan was one of my favorite parts of the process. We looked at dozens of different kinds of birds of prey for reference, hawks, eagles, even vultures. In the end it was an old school clay sculpture by Tim Martin, a sculptor @theStudioADI that nailed it. pic.twitter.com/7KzUjmmbck — Godzilla: King of the Monsters (@GodzillaMovie) April 24, 2020

“In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong uscirà il 20 novembre 2020.

