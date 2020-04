Godzilla: King of the Monsters, il regista illustra perché il film mostra la “tana” di Godzilla

Godzilla: King of the Monsters ha presentato ai fan le nuove versioni dei famosi Kaiju della TOHO nel grande Monsterverse della Legendary, e ha persino dato a Godzilla alcuni nuovi poteri che non erano mai stati mostrati nei film originali.

Il regista dietro al grande sequel, Mike Dougherty, ha condiviso alcuni dettagli dietro le quinte del film durante un evento speciale per il film con Nerdist (via CB) e ha spiegato gran parte della filosofia alla base della versione ampliata di Godzilla che abbiamo visto nel sequel. Questo Godzilla era più debole e più emotivamente disponibile. Siamo persino riusciti a vedere la tana del Titano.

Per quanto riguarda il motivo per cui abbiamo effettivamente visto alcuni personaggi avventurarsi nella Terra Cava e trovare la tana di Godzilla, Dougherty ha notato su Twitter come questo momento in particolare fosse al fine di mostrare un nuovo lato del Titano che non avevamo mai visto prima.

“Volevo includere una sequenza in cui avremmo rimosso gli strati della mitologia di Godzilla e lo avremmo inserito in un modo e in un posto che non abbiamo mai visto prima, quindi alla fine entrare nella sua tana aveva un senso. Dopo tutto, ogni drago ha una grotta, e non abbiamo mai visto quella di Godzilla.”

Per quanto riguarda ciò che è avanti nella progettazione della tana di Godzilla, abbiamo visto diverse navi di epoche diverse per illustrare meglio da quanto tempo Godzilla è in giro.

“Abbiamo disseminato le rovine con relitti di navi di epoche diverse, dai vichinghi alle navi da guerra dei giorni nostri, come se fossero stati trascinati nella Terra Cava tramite vortici o fossero degli snack di Godzilla.”

Il nodo principale della scena della tana di Godzilla nel sequel è stato un grande momento di sacrificio e di legame con lo scienziato interpretato da Ken Watanabe, il Dr. Serizawa, e Dougherty ha rivelato che questo era in realtà un riferimento all’originale film del 1954 e un deliberato rimando opposto per la nuova versione dello scienziato.

“Il sacrificio di Serizawa è stato appositamente progettato per essere l’inverso della morte di Serizawa dal film del 1954, dove si è sacrificato per uccidere Godzilla. Nella mia mente, questa versione del personaggio corregge quell’errore salvando il suo dio.”

“In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong uscirà il 20 novembre 2020.

