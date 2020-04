Godzilla: King of the Monsters, il regista parla della regola imposta dalla TOHO per l’adattamento di Mothra

Il Monsterverse ha introdotto una nuova versione del famoso Kaiju, Godzilla, della TOHO nel 2014, ma l’universo si è davvero ampliato con il suo sequel Godzilla: King of the Monsters, che ha anche mostrato nuove versioni di King Ghidorah, Rodan e Mothra.

Uno degli aspetti principali che i fan dei franchise originale hanno adorato del sequel è stata quanta attenzione ai dettagli ha prestato nel dare vita a questi Titani. Non solo si è assicurato di mantenere i dettagli dei loro concept originali, ma anche le loro personalità.

Il regista dietro al film, Mike Dougherty, ha recentemente tenuto WatchParty per Godzilla: King of the Monsters con Nerdist e ha rivelato un sacco di dettagli divertenti dietro il film ai fan su Twitter. Ciò includeva anche il processo per portare sullo schermo una nuova versione di Mothra. Dougherty ha rivelato che TOHO aveva in realtà una regola ben precisa.

Mentre Dougherty spiegava il debutto di Mothra, l’idea originale era di far vedere Mothra attaccare qualcuno nel suo stato di larva, prima che la TOHO imponesse una regola che lasciava intendere Mothra non potesse uccidere.

“Inizialmente, la larva stava per lanciare uno dei soldati contro il muro, che a sua volta sarebbe caduto e si sarebbe spiaccicato a terra, ma Toho è stata irremovibile sul fatto che Mothra non potesse uccidere nessuno. Era una buona nota, e una con cui ero d’accordo.”

Dougherty ha anche spiegato perché Mothra è stata introdotta anche nello stato di larva e ha rivelato che c’erano piani in atto per direttamente alla forma adulta.

“Avremmo potuto iniziare con Mothra nella sua forma adulta, ma ho pensato che fosse importante vederla nell’intero ciclo di vita, dall’uovo alla larva alla pupa all’adulto. Rappresenta il ciclo costante di nascita, vita, morte e rinascita.”

Come vi abbiamo già spiegato, c’erano anche alcuni dettagli extra dietro il risveglio iniziale di Mothra, che spiegavano perché Mothra aveva quasi attaccato gli umani. Praticamente nella sceneggiatura originale veniva menzionato il fatto che questo uovo aveva più di 10.000 anni, ma il culto di Mothra era ovviamente scomparso da allora. Ecco perché la larva sembra quasi presa alla sprovvista quando emerge dall’uovo. Ma visto che alla fine Mothra ha tenuto la testa alta e aiutato Godzilla a vincere lo scontro, è chiaro che non uccidere gli umani ha posto questo Titano su un piano molto diverso dagli altri.

