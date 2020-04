Godzilla: King of the Monsters, il regista rivela che tre Titani dovevano confrontarsi con Ghidorah

Di recente, il regista di Godzilla: King of the Monsters, Mike Dougherty, è apparso sui social media per rilasciare un po’ di notizie e easter egg sull’ultimo film del Dio dei Mostri, e a quanto pare il suo film avrebbe dovuto mostrare un grande team-up.

Il film ruota principalmente attorno a Godzilla e Mothra che si uniscono per combattere contro Rodan e il Ghidorah, ma l’idea originale avrebbe cambiato le cose di molto.

Nei piani originali per la sceneggiatura, Dougherty ha rivelato che Godzilla e Mothra sarebbero stati raggiunti da Rodan. Nel film che è stato rilasciato, Rodan è diventato servo di King Ghidorah, combattendo contro Mothra e Godzilla. Rodan viene visto per lo più combattere contro Mothra, e quindi viene da chiedersi in che modo gli eventi del sequel si sarebbero svolti diversamente se Ghidorah avesse combattuto contro tre diversi titani alle stesso tempo?

Il regista ha condiviso questo nuovo sguardo dietro le quinte della sceneggiatura originale del film tramite il suo account Twitter ufficiale, mostrando come la battaglia tra Titani sarebbe stata originariamente molto diversa con Godzilla, Mothra e Rodan in un team-up contro il dragone dorato a tre teste.

We first thought of having Rodan, Mothra, and Godzilla team up against Ghidorah but that just didn't seem fair, (and we've seen it before). Plus it was more fun to show Rodan taking orders from Ghidorah, his new alpha, only to later change allegiance when Godzilla is victorious.

