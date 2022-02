Godzilla: la Toho ha in cantiere un nuovo film?

Dopo il meraviglios film di Gareth Edwards, Godzilla sta godendo di una nuova ondata di successo tra il discreto franchise statunitense, lanciato da Legendary e Warner Bros., e il capolavoro nipponico, di Hideaki Anno e Shinji Higuchi, Shin Godzilla. Legendary e Warner ancora non hanno finito con il Re dei mostri, dato che arriverà una serie legata la MonsterVerse per AppleTV+, ma sembra che qualcosa si stia muovendo anche nella terra del sol levante.

Sembrerebbe infatti che la Toho, la celebre casa di produzione cinematografica giapponese madre di Godzilla, abbia in cantiere un nuovo film dedicato al kaiju per antonomasia.

Nulla di confermato, ma, stando a quanto riporta Kaiju New Outlet, la Toho starebbe cercando comparse per un monster movie ambientato negli anni ’40, e con Takashi Yamazaki come regista (che nel 2019 ha diretto il primo film in animazione 3D su Lupin III).

Ovviamente si ipotizza subito che possa trattarsi di un nuovo film su Godzillone, ma potrebbe anche essere un monster movie con al centro qualcosa di completamente nuovo, o magari il ritorno sul grande schermo di un’altra vecchia gloria di quel filone di film.

