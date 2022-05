Godzilla vs. Kong 2: annunciato lo sviluppo di un sequel diretto del film di Adam Wingard

Dopo il successo di Godzilla vs. Kong lo scorso anno, sia nelle sale che su HBO Max, Legendary sta portando avanti il ​​MonsterVerse con un sequel diretto del film.

Adam Wingard, che ha dato vita a Godzilla vs. Kong, tornerà a dirigere il seguito e ora sappiamo chi guiderà il cast di umani. Wingard si riunirà con la star del suo acclamato film The Guest, Dan Stevens.

Secondo un nuovo rapporto di Deadline, la star di Legion Dan Stevens assumerà il ruolo principale nel sequel di Godzilla vs. Kong. Finora, Stevens è il primo nome assegnato al nuovo film, ma è probabile che ne seguiranno altri nelle prossime settimane poiché la produzione inizierà in Australia quest’estate.

Non si può dire a questo punto se le stelle del primo Godzilla vs. Kong torneranno o meno per il sequel. Non sorprende che anche i dettagli della trama vengano tenuti nascosti. Tutto ciò che sappiamo a questo punto è che Godzilla e King Kong combatteranno di nuovo in qualche modo, ed è tutto ciò di cui abbiamo davvero bisogno per entusiasmarci per il nuovo film.

Godzilla vs. Kong è stato di grande aiuto per riportare le persone nei cinema lo scorso anno. È stato il primo film a superare i 100 milioni di dollari a livello nazionale dall’inizio della pandemia, per un totale di ben 468 milioni di dollari in tutto il mondo. Come tutti i film della Warner Bros. nel 2021, Godzilla vs. Kong è stato distribuito contemporaneamente su HBO Max, rendendo il suo successo cinematografico ancora più degno di nota.

Attualmente ci sono ben due nuovi capitoli del MonsterVerse ora in fase di sviluppo. Legendary sta anche lavorando a una serie televisiva incentrata su Godzilla per Apple TV+. La serie seguirà una famiglia che vive in un mondo in cui esistono i titani, che scoprono di avere legami segreti con Monarch.

