Godzilla vs. Kong 2: la sinossi promette l’arrivo di un nuovo nemico per i due titani

La Warner Bros. Pictures ha svelato la sinossi completa dell’attesissimo sequel di Godzilla vs. Kong, che esplorerà le origini del MonsterVerse.

Il film vedrà Kong e Godzilla unirsi contro una nuova minaccia proveniente dalla Terra Cava, poiché il sequel senza titolo di Godzilla vs. Kong promette di esplorare le origini dei Titani e Skull Island.

Secondo la nuova sinossi, il prossimo film di MonsterVerse sarà un altro lavoro di squadra, poiché Kong e Godzilla dovranno lavorare insieme contro una misteriosa minaccia. Nel film precedente, i due re dei mostri hanno sconfitto MechaGodzilla, una bestia di ferro e fili creata dall’uomo. Tuttavia, prima di unire le forze, il duo ha combattuto quasi fino alla morte, con Godzilla che ha costretto Kong alla sottomissione. Quindi, anche se i mostri hanno lavorato insieme per salvare la situazione, c’è ancora del cattivo sangue tra di loro, il che significa che il sequel potrebbe portare a una rivincita.

La nuova sinossi promette anche che il sequel di Godzilla vs. Kong continuerà ad esplorare la mitologia del MonsterVerse, rispondendo ad alcuni misteri lasciati dal primo film crossover.

In Godzilla contro Kong, abbiamo appreso che gli esseri umani coesistevano con i Titani millenni prima, costruendo regni nel regno sotterraneo della Terra Cava. Lì, Kong trova la sua ascia ammazza-titani, un’arma che tuttavia non può resistere alla potenza di Godzilla. Anche così, le armi aprono nuove possibilità da esplorare per il MonsterVerse, poiché indica che il destino dell’umanità è sempre stato intrecciato con quello delle creature giganti.

Come rivela la Warner Bros. Pictures, il sequel unirà i punti mostrando come sono nati esattamente i Titani e qual è la loro relazione con la casa originale di Kong, Skull Island. Tutte queste rivelazioni promettono di cambiare l’umanità per sempre, il che significa che il sequel avrà una posta in gioco piuttosto alta.

Dopo aver diretto Godzilla vs. Kong, Adam Wingard è tornato a dirigere il sequel su una sceneggiatura di Terry Rossio (Godzilla vs. Kong), Jeremy Slater (Moon Knight) e Simon Barrett (You’re Next). Il film senza titolo includerà anche i membri del cast di ritorno Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle. I nuovi arrivati ​​nel cast includono Dan Stevens, Fala Chen, Alex Ferns e Rachel House.

Il sequel senza titolo di Godzilla Vs. Kong arriverà nei cinema il 15 marzo 2024. Dai un’occhiata alla nuova sinossi di seguito: “Questo nuovo capitolo segue l’esplosiva resa dei conti di Godzilla e Kong con una nuovissima avventura cinematografica, che mette l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla contro una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, che sfida la loro stessa esistenza e la nostra. Il nuovo epico film approfondirà ulteriormente le storie di questi Titani, le loro origini e i misteri di Skull Island e oltre, mentre svela la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità”.

