Godzilla vs. Kong: Adam Wingard risponde alla petizione per inserire l’esilarante scena dell’albero

Godzilla vs. Kong è una delle uscite più attese del prossimo anno, poiché il film porterà a termine la tetralogia del MonsterVerse prodotta in collaborazione fra Warner e Legendary.

Ma non solo, il vedrà Godzilla e King Kong in una grande rivincita dopo la loro ultima battaglia negli anni ’60. L’originale King Kong vs. Godzilla ha molti fan devoti che sperano che venga in qualche modo omaggiato nel nuovo film, in particolare una scena esilarante in cui King Kong afferra un albero e cerca di spingerlo giù dalla bocca di Godzilla per impedirgli di usare il suo respiro atomico.

In effetti, quella scena in particolare è così iconica che alcuni fan si sono effettivamente attivati e hanno creato una petizione diretta al regista di Godzilla vs. Kong, Adam Wingard, chiedendo che la scena dell’albero apparisse in qualche modo nel nuovo film.

La cosa poteva finire in uno scherzo da parte dei fan, ma Wingard si è preso la briga di rispondere su Instagram per far sapere ai fan che ha notato il desiderio.

“Sostituiamo l’albero con un grattacielo o una torre, a meno che l’albero in questione non sia davvero molto grande”, ha detto il regista.

Qui sotto il post:

Condividendo una foto della pagina della petizione ora chiusa, i fan sono decisamente rimasti estasiati per ciò che questo potrebbe significare. Sia che Wingard riconosca la petizione o che abbia semplicemente deciso di stuzzicare i fan con questo post, questa scena dell’albero dovrebbe far parte del nuovo film.

Sono poche le informazioni sulla pellicola. Il primo footage ha fatto il suo debutto durante CCXP all’inizio di quest’anno, ma non è ancora stato pubblicato online a titolo ufficiale. Con il film in ritardo rispetto alla sua uscita originale di marzo, ci vorrà un po’ prima di vedere qualcosa di sostanzioso.

Diretto da Adam Wingard, Godzilla vs. Kong è attualmente in programma per uscire l’11 novembre 2020. Al momento non c’è ancora nemmeno una parola su cosa aspettarsi, sappiamo solo che il film finale nella tetralogia del MonsterVerse della Legendary vedrà nel cast Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri tra molti altri.

