Godzilla Vs. Kong al centro di una battaglia per il rilascio su piattaforme di streaming

Doveva essere uno scontro di successo tra due enormi bestie, ma in realtà si sta trasformando in una battaglia tra i servizi di streaming. Che sta succedendo? Godzilla Vs. Kong è ora al centro di un tiro alla fune tra Netflix e HBO Max.

Ecco cosa sta succedendo: Legendary e Warner Bros., secondo The Hollywood Reporter, hanno cercato una nuova casa per il film del MonsterVerse, che era stato – secondo la Warner – fissato per l’uscita a maggio 2021. Ma il programma sempre più affollato per il prossimo anno, pieno di film che sarebbero dovuti uscire quest’anno, potrebbe aver creato problemi.

Mettici anche Netflix, che secondo quanto riferito ha fatto un’offerta di 200 milioni di dollari per il film, che ha davvero affascinato la Legendary, tanto che ha messo il 75% del budget. Ciò, a sua volta, ha portato la Warner – con il 25%, ma un maggiore controllo circa la distribuzione – a considerare di accettare l’offerta.

A quanto pare, la Warner Bros. stessa ha detto a THR che “abbiamo in programma di distribuire Godzilla vs. Kong nelle sale il prossimo anno come previsto”, quindi dovremo vedere cosa succederà in questo caso.

“In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong doveva uscire il 20 novembre 2020, ma alcuni rumor lasciano intendere che sarebbe stato spostato a maggio 2021. Adesso non sappiamo ne quando, ne come, verrà rilasciato.

