Godzilla vs Kong chiude la settimana passata con un incasso di 357 milioni al botteghino mondiale

Godzilla vs Kong sta continuando la sua corsa nei cinema e nei servizi di streaming di tutto il mondo, e a quanto pare il film sta facendo soldi con ogni passo che fa.

Nonostante l’offerta simultanea del film su HBO Max (e non solo), sembra che il pubblico stia andando al cinema per vedere il nuovo capitolo del MonsterVerse ogni volta che è possibile. E ora, il botteghino globale del film sta raggiungendo livelli inimmaginabili pensando al fatto che è stato distribuito in mezzo ad una pandemia.

Secondo gli ultimi rapporti di Exhibition Relations, sembra che Godzilla vs Kong abbia ufficialmente incassato 357 milioni di dollari al botteghino mondiale. Guardando il quadro complessivo, Godzilla vs Kong ha guadagnato circa 70 milioni di dollari in due fine settimana e il bottino globale compensa la differenza.

Qui sotto il tweet che dimostra questi dati:

WB's GODZILLA VS KONG smacked around another $24M overseas this weekend, $288M total. Worldwide domination: $357M — Exhibitor Relations Co. (@ERCboxoffice) April 11, 2021

Dopotutto, il mercato globale ha accumulato 24 milioni di dollari nell’ultimo fine settimana, cosa che ha spinto il bottino globale a 288 milioni. Come puoi immaginare, questo è un solido successo per Godzilla vs Kong, cosa che l’ha portato in cima alle liste di incassi dell’era della pandemia.

Il suo lordo attuale ha superato quello della durata di permanenza al cinema di Tenet nel giro di pochi giorni. E per quanto riguarda HBO Max e le varie SVOD dove è stato distributo, Godzilla vs Kong sta ancora andando avanti.

Nuovi rapporti hanno sottolineato quanto l’impatto sulle piattaforme di streaming sia stato grande dopo il suo debutto. Quando si tratta di record, dati recenti suggeriscono che Godzilla vs Kong è stato guardato più di ogni altro originale nel suo weekend di apertura, e non è tutto. Il film del MonsterVerse ha reso HBO Max una delle app più scaricate nell’attuale trimestre e ha attirato il secondo maggior numero di abbonati di qualsiasi film, superando anche Wonder Woman 1984 e la Zack Snyder’s Justice League.

