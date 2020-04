Godzilla vs. Kong: delle action-figure anticipano l’aspetto dei due Titani

Godzilla vs. Kong è ancora a circa otto mesi di distanza, e un nuovo leak da dei giocattoli emerso online potrebbe suggerire un potenziale filo conduttore nel film di successo.

Prima di andare troppo oltre, potrebbero esserci lievi spoiler, anche se il leak deve effettivamente ancora rivelarsi accurato, quindi precedete con cautela.

Come con qualsiasi uscita di un blockbuster di questi tempi, uno dei grandi sforzi pubblicitari lo è possiamo vedere nel merchadising d’abbigliamento, giocattoli, cibarie varie e cose così, Godzilla vs. Kong non è diverso. Una recente foto leak ottenuta da Godzilla-Movies.com mostra una linea di giocattoli della Playmates che lascerebbe intendere che entrambi i personaggi titolati avranno qualche particolare caratteristica, ma andiamo a descriverli secondo il nostro pensiero per portare delucidazioni.

Il giocattolo di Godzilla viene fornito con un accessorio che è stato confuso con qualcosa composto da ghiaccio, ma che più probabilmente è il respiro atomico che si può collegare alla bocca, mentre sulla schiena presenza le sue caratteristiche spine di un colore bizzarro, ma anche quello riconducibile a respiro atomico. Non crediamo sia un certo tipo di aggiornamento dei suoi poteri.

Il giocattolo di Kong invece presenta prima di tutto un aspetto diverso da quello visto nel suo film, Kong: Skull Island, lasciando quindi intendere sia invecchiato e cambiato molto da quando la Monarch scoprì la sua esistenza, ma il dettaglio più particolare arriva dall’accessorio nella confezione. Si è più volte fatto presente che la stazza e la potenza avrebbe portato Godzilla a vincere sicuramente contro Kong, ma noi abbiamo sempre sostenuto che l’agilità di cui lo scimmione è dotato, e il fatto di essere un primate evoluto, quindi capace di utilizzare strumenti, lo avrebbe portato ad essere alla pari col Dio dei Mostri. Nella confezione infatti possiamo vedere quella che sembra una sorta di mazza con degli spunzoni conficcati, che quindi il nostro Titano potrebbe utilizzare per combattere Godzilla.

I due giocattoli esistono anche in altre due versioni definite “Mega Godzilla” e “Mega Kong”. Il primo presenta una singolare armatura che gli copre la schiena e la testa, mentre la seconda sembra semplicemente più grosso.

Qui sotto potete vedere tutte le immagini:

“In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong uscirà il 20 novembre 2020.

