Godzilla Vs Kong dovrebbe uscire in VOD premium il 1° aprile nel Regno Unito

Con la prospettiva, più che altro la speranza, che i cinema possano riaprire all’inizio dell’estate, ci sono ancora alcuni film importanti che vengono verranno sicuramente spostati dalla sala cinematografica al focolare domestico. Godzilla Vs Kong è sicuramente fra questi.

Il film dovrebbe arrivare sugli schermi statunitensi il 31 marzo, oltre a raggiungere il servizio di streaming HBO Max solo negli Stati Uniti per un mese, lo stesso giorno, ma senza un piano di rilascio nel Regno Unito o in Europa annunciato. Ora, è stato confermato che i fan del Regno Unito non dovranno aspettare per vederlo, anche se a noleggio VOD Premium a casa.

La Warner Bros ha confermato che il monster-mash di Adam Wingard sarà disponibile per il noleggio nel Regno Unito da giovedì 1° aprile (no, non è un pesce d’aprile – o, almeno lo speriamo), solo uno giorno dopo il suo rilascio negli Stati Uniti. Questo tipo di distribuzione a pagamento è lo stesso approccio che la Warner Bros ha adottato con molti dei suoi altri film, tra cui Wonder Woman 1984, Judas And The Black Messiah, The Witches e The Little Things, anche se è stato recentemente confermato che la Zack Snyder’s Justice di HBO Max League probabilmente arriverà su Sky Cinema / Now TV il 18 marzo.

Francamente, creature colossali come Godzilla e King Kong sono fatte per essere viste sugli schermi più grandi, mentre il sonoro ti fa scoppiare le orecchie. E dal momento che il trailer di questo film trasmette vero e titanico divertimento, si spera che il film possa ancora abbellire il grande schermo quando i cinema riapriranno nel Regno Unito e in Europa.

“In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong doveva uscire il 20 novembre 2020, ma ora sarà nelle sale statunitensi a partire dal 31 marzo 2021, e nel resto del mondo a data da destinarsi.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...