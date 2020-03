Godzilla vs. Kong: Eiza Gonzalez anticipa un aspetto della trama

La star di Godzilla vs. Kong, Eiza Gonzalez, rivela che il cuore della storia riguarda “due giovani ragazze” nel prossimo capitolo del MonsterVerse.

L’imminente film che vedrà scontrarsi Godzilla contro Kong è uno dei film più attesi tra i fan. Inizialmente era previsto per il rilascio questo mese, ma è stato ritardato a novembre.

Quando si parla della più grande sfida del cinema d’azione del 2020, probabilmente non si può non parlare dello scontro che ci attende in Godzilla vs. Kong. Per la prima volta dal 1962, i mostri più famosi della cultura popolare combatteranno. È interessante notare che il film è rimasto piuttosto riservato per quanto riguarda la trama.

Il regista Adam Wingard ha dichiarato nel 2017 che desidera che ci sia un vincitore definitivo. Sulla base di questa affermazione iniziale, non dovrebbe esserci un cop-out o un pareggio. Il regista ha anche affermato che il film sarà un “enorme rissa tra mostri”. Oltre a ciò, la Legendary ha rivelato poco. Non ufficialmente, tuttavia, un leak proveniente da delle action-figure a gennaio potrebbe aver rivelato un nuovo personaggio, che potrebbe potenzialmente plasmare la trama. I fan sperano che Godzilla vs Kong sia un successo critico e finanziario. Ora una stella rivela nuovi dettagli della storia.

Eiza Gonzalez, che è stata scelta per il cast di Godzilla vs Kong nel 2018, ha parlato con THR (via SR) dell’imminente film dell’evento. THR ha chiesto all’attrice se doveva tornare per ulteriori scene, e secondo lei “tutto è stato fatto”, e non vede l’ora di vedere il film. Gonzalez ritiene che i fan lo apprezzeranno.

“La fan-base per Godzilla vs Kong è incredibile. Quando dico che sono nel film, la gente dice: ‘Oh mio Dio’. Vedere quel fanatismo e vedere quanto sono entusiasti di vedere questo film mi rende davvero eccitata; penso che saranno davvero felici.”

Gonzalez ha detto anche che, insieme alle molte cose che accadono nel film, al centro della storia ci sono anche “due giovani ragazze“. Questa affermazione è particolarmente interessante, perché quell’aspetto della trama non era stato precedentemente rivelato. Presumibilmente, una di queste ragazze è la Madison Russell di Millie Bobby Brown, ma solo il tempo lo dirà. Alcune risposte saranno probabilmente fornite all’arrivo del primo trailer.

Godzilla: King of the Monsters dell’anno scorso ha posto le basi per Godzilla vs Kong. In un ritaglio di giornale, si afferma che i nuovi mostri vengono “attratti” su Skull Island. Presumibilmente, questo sarà un punto della trama. Altri ritagli di giornale includono Rodan che nidifica in un vulcano vicino alle Figi e un uovo gigante (potrebbe essere Mothra) è stato scoperto. Questi due personaggi non sono stati confermati per Godzilla vs Kong, quindi resta da vedere se compariranno in qualche modo. Infine, c’è stata la scena post-credits del blockbuster del 2019. La testa mozzata di Ghidorah sarà probabilmente usata per qualcosa.

Per ora, molte cose ignote ma una cosa rimane comunque probabile: Godzilla vs. Kong potrebbe essere uno dei film più importanti del 2020.

