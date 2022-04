Godzilla Vs. Kong: Eiza González rivela che il film ha subito grandi cambiamenti

Il MonsterVerse di casa Warner Bros. tornerà in futuro con una serie prodotta da Apple TV+ che vedrà protagonista proprio il suo re, Godzilla. Oggi, però, torniamo a parlare dell’ultimo capitolo del franchise diretto da Adam Wingard: Godzilla vs. Kong.

il film non è stato un grandissimo successo, tanto che ha portato il MonsterVerse dal grande al piccolo schermo, e questo sicuramente a causa del Covid che lo ha costretto ad esordire su piattaforme di streaming o di noleggio. Ma, stando a quanto dichiarato da un membro importante del cast della pellicola, durante la fase di produzione il film ha subito non pochi cambiamenti per quanto riguarda la storia.

A parlare di ciò è stata l’attrice Eiza González, che nel film interpreta Maia Simmons, la leader della Apex Cybernetics.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter l’attrice ha rivelato che il film ha subito dei cambi di trama non poco importanti, con personaggi tagliati fuori dal montaggio finale e col suo ruolo modificato rispetto a quello che doveva essere inizialmente. Il tutto per poter rendere Godzilla e Kong i personaggi più protagonisti della storia:

Il mio ruolo è stato completamente cambiato in quel film. Un sacco della storia è stata tagliata e completamente stravolta, ed è stato un peccato perché il mio personaggio avrebbe preso una strada diversa e il fatto che abbiano tagliato il personaggio di Jessica Henwick ha avuto un effetto su tutti gli altri personaggi. Ma in realtà ciò di cui parlo io non ha a che fare col personaggio di Jessica. La storyline è cambiata perché il film si chiama Godzilla vs. Kong e ovviamente dovevano essere loro i protagonisti. Loro sono le grandi star. Ma sentite, sono grata di quello che ho fatto per un film davvero divertente. Quindi la mia è stata una bell’esperienza, quel che è successo è solo parte del processo, qualche volta.

Godzilla vs. Kong è un film del 2021 diretto da Adam Wingard, su una sceneggiatura di Eric Pearson e Max Borenstein, con soggetto di Terry Rossio, Michael Dougherty e Zach Shields, e con Matt Allsopp, Jennifer Conroy, Alex Garcia, Jon Jashni, Eric McLeod, Richard Mirisch, Mary Parent, Brian Rogers, Thomas Tull e Tamara Watts Kent come produttori.

Nel cast Alexander Skarsgård (Nathan Lind), Millie Bobby Brown (Madison Russell), Rebecca Hall (Ilene Andrews), Brian Tyree Henry (Bernie Hayes), Eiza González (Maia Simmons), Julian Dennison (Josh Valentine), Lance Reddick (Guillermin), Demián Bichir (Walter Simmons) e Kyle Chandler (Mark Russell).

La fotografia è curata da Ben Seresin, con musica di Junkie XL e montaggio di Josh Schaeffer.

