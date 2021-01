Godzilla vs. Kong ha fissato una nuova data di uscita per i cinema e per HBO Max

Godzilla vs. Kong è stato uno dei tanti film della Warner line up che era stato annunciato per una doppia uscita nelle sale e su HBO Max. In seguito a quell’annuncio, è stato riferito che Legendary Pictures aveva sollevato il problema poiché, secondo quanto riferito, non era stata informata in anticipo. All’inizio di questo mese, era apparso un nuovo rapporto che menzionava che Warner Bros. e Legendary si stavano avvicinando a un accordo su questa doppia uscita, ed ora sembra che la cosa si sia risolta.

Originariamente previsto per l’uscita il 21 maggio, un nuovo rapporto di Deadline indica che Godzilla vs Kong uscirà invece nelle sale e su HBO Max lo stesso giorno, il 26 marzo 2021. Questo segna il quinto cambio di data di uscita per il film, nel complesso, ma si spera che questa data sarà finalmente quella in cui questo film verrà rilasciato.

L’uscita di Godzilla vs. Kong su HBO Max è stata una delle più controverse annunciate poiché la Legendary Pictures avrebbe chiesto 250 milioni di dollari visto che avevano coperto la maggior parte dei costi di produzione. Secondo quanto riferito, Warner Bros. e Legendary hanno recentemente raggiunto un accordo su questo argomento, e questo è il risultato.

Abbastanza divertente se pensiamo che marzo era la data d’uscita prevista per il film a un certo punto, ma è stata ulteriormente ritardata a novembre 2020 e poi alla sua data finale di maggio 2021 a causa della pandemia di COVID-19.

