Godzilla vs Kong: i due Titani si affrontano in alcune fantastiche immagini al neon

Quando si tratta di partite di crossover, letteralmente non ce ne sono di più grandi di Godzilla vs Kong.

L’ultima novità della saga del MonsterVerse vede i due iconici Titani confrontarsi testa a testa e duellare per la supremazia, al culmine degli eventi raccontati in Godzilla del 2014 e Kong: Skull Island.

Diretto da Adam Wingard (You’re Next, The Guest), Godzilla vs. Kong è uno dei primi nuovi blockbuster ad emergere nel periodo pandemia, ed è previsto per l’arrivo nei cinema statunitensi e su HBO Max alla fine di questo mese. All’inizio della sua carriera, Wingard ha quasi diretto un film su Skull Island prodotto da Peter Jackson, prima che il film alla fine fallisse.

“È stato un tentativo fortunato, perché non era qualcosa per cui ero pronto, ad essere totalmente franco”, dice Wingard a Total Film. “Ma poi, nel corso degli anni, ho iniziato a salire con la gestione di budget diversi. You’re Next mi ha portato a gestire $ 500.000. The Guest era a circa 4 milioni di dollari. Ho fatto un pilota televisivo per circa 7 milioni di dollari. Ogni volta ottenevo un po’ di esperienza in più, non solo con i budget, ma anche su come gestire gli effetti visivi – fino a quando non ho fatto Death Note. Penso che il budget finale fosse di circa $ 28 milioni, se ricordo bene quel film conteneva alcune scene visive piuttosto fantastiche. E così ho avuto il mio primo assaggio del mondo degli effetti visivi e un budget un po’ più grande.”

A quanto pare, il regista ha anche imparato una lezione preziosa visitando il set di King of the Monsters.

“È stato davvero affascinante”, continua. “Potresti avere set più grandi per quel genere di cose, ma alla fine, fare film è ancora una cosa molto semplice. Hai una telecamera e devi metterla davanti a qualcosa. È lo stesso con un budget di $ 3.000 o $ 200 milioni. Si tratta solo di concentrarsi su ciò che vuoi o non vuoi, davanti alla telecamera.”

Di seguito, puoi vedere nuove immagini esclusive dal film per gentile concessione di Total Film. Oltre a due inquadrature delle creature che combattono, c’è anche un nuovo sguardo ai personaggi umani, Madison (Millie Bobby Brown, di ritorno da King of the Monsters), Josh (Julian Dennison) e Bernie (Brian Tyree Henry) che si ritrovano faccia a faccia con un teschio dall’aspetto familiare.

Potete vederle tutte qui sotto:

Nuove immagini da #GodzillavsKong pic.twitter.com/EsPNoDO1Pi — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) March 2, 2021

“In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong doveva uscire il 20 novembre 2020, ma ora sarà nelle sale di tutto il mondo il 26 marzo 2021.

