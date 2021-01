Godzilla vs. Kong: i due Titani si mostrano in due nuove action-figure di SH MonsterArts

Se non eravate già super entusiasta per il prossimo film del MonsterVerse, Godzilla vs. Kong, grazie al trailer uscito questa settimana, questi piccoli elementi della campagna marketing vi faranno prendere a contare i giorni fino al debutto nei cinema a marzo.

Potreste anche essere abbastanza eccitato da ordinare i Funko Pops di Godzilla vs. Kong e le fantasiose figure SH MonsterArts di Tamashii Nations che sono state messe a disposizione per la prenotazione proprio oggi. Ma come sapete, a noi non interessa quell’aspetto, bensì il potervi adesso mostrare nel dettagli ciò che abbiamo visto nel trailer.

Se avete familiarità con Tamashii Nations, saprete che realizzano figure di fascia alta per i collezionisti, piuttosto costose. Le cose per Godzilla vs Kong non sono diverse. Entrambe le figure presentano design e accessori accurati per ciò che abbiamo visto nel trailer, e a differenza di quelle venute fuori quasi un anno fa, queste paiono essere proprio fedeli al film al 100%.

Potete vederle qui sotto:

“In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong doveva uscire il 20 novembre 2020, ma ora sarà nelle sale di tutto il mondo il 26 marzo 2021.

