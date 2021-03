Godzilla vs Kong: i due titani si scontrano nel nuovo poster cinese

I due mostri del cinema per antonomasia si scontrano nel nuovo poster cinese per l’attesissima Godzilla vs Kong di Adam Wingard.

Quando si parla di icone cinematografiche è impossibile non citare almeno una volta sia Godzilla che King Kong: personaggi di un cinema coraggioso e audace che è riuscito nel corso degli anni, tra sequel e remake, nel creare dei veri e propri miti. Due miti che quest’anno vedremo scontrarsi pesantemente sul grande schermo.

Nonostante la non così calda accoglienza da parte del pubblico, il MonsterVerse iniziato nel 2014 con il Godzilla di Gareth Edwards ha regalato film molto godibili e ben fatti sotto ogni punto di vista, dimostrando di saper valorizzare al meglio il materiale che si sono ritrovati per le mani.

Adam Wingard è il nome dietro alla macchina da presa di questo attesissimo Godzilla vs Kong, in arrivo (si spera) nelle sale questa prossima primavera.

Dopo aver visto il primo trailer e alcuni poster ufficiali, arriva dalla Cina con furore un inedito poster che mostra i due titani pronti per darsele di santa ragione.

Potete vedere il poster qui sotto.

A new #GodzillaVsKong poster has been released. pic.twitter.com/yliFh2TDZj — Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) March 1, 2021

“In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong doveva uscire il 20 novembre 2020, ma ora sarà nelle sale di tutto il mondo il 26 marzo 2021.

