Godzilla vs Kong: i due titani si scontrano nell’anticipazione del trailer di domani!

Sono apparsi nuovi footage di Godzilla vs Kong, che mostrano la scimmia che impugna un’arma mentre Godzilla sprigiona il suo raggio atomico.

Il nuovo capitolo del MonsterVerse debutterà a marzo, quindi la campagna marketing è finalmente iniziata. Legendary ha pubblicato un poster e il sito web di Monarch Sciences sta promuovendo l’imminente scontro fra Titani.

Quando Godzilla incontrò Kong nel 1962, fu una resa dei conti cinematografica tra due bestie iconiche. La battaglia è stata estremamente creativa. In una scena, Godzilla prende a calci Kong. In un altro, Kong lancia Godzilla sopra la sua spalla. Nella scena probabilmente più iconica del film, Kong cerca letteralmente di spingere un albero nella gola di Godzilla. In poche parole, King Kong contro Godzilla ha creato una memorabile battaglia. Sarà interessante vedere come andrà a finire la lotta tra le icone nel 2021. Poco è stato mostrato dei due personaggi che si scontrano, ma recenti filmati mostrano Kong che, come si suol dire, mena come un fabbro Godzilla, ma la domanda rimane, vedremo una versione moderna della scena dell’albero?

Solo il tempo ce lo dirà, per adesso accontentiamoci di questa anticipazione in attesa del trailer di domani.

More new 'Godzilla vs. Kong' footage has been revealed! pic.twitter.com/GMvveTKcEx — Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) January 22, 2021

“In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong doveva uscire il 20 novembre 2020, ma ora sarà nelle sale di tutto il mondo il 26 marzo 2021.

