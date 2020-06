Godzilla vs. Kong: il quarto capitolo del MonsterVerse ha il suo rating

Godzilla vs Kong ha tenuto i fan all’oscuro per un po’ di tempo, ma il film è finalmente emerso con un aggiornamento.

Un nuovo rapporto della Motion Pictures Association ha rivelato la valutazione ufficiale del film. Si scopre che l’epico crossover sarà classificato PG-13 e avrà abbastanza azione per soddisfare qualsiasi amante dei kaiju.

L’annuncio è stato pubblicato questa settimana quando l’MPA ha dato a Godzilla vs Kong una valutazione assieme a Deadly Illusions. Il film del MonsterVerse ha ricevuto un solido punteggio PG-13 a causa delle sue “intense sequenze di violenza / distruzione e linguaggio”.

Come previsto, Godzilla vs Kong si metterà a disposizione del pubblico più vasto possibile mantenendo l’azione simbolo del marchio. Una valutazione PG non sarebbe abbastanza per un crossover come questo, ma una valutazione R avrebbe ostacolato le entrate al botteghino. Dato lo scoppio della pandemia di COVID-19, un triste ritorno al botteghino è inaccettabile per uno studio come Warner Bros. Pictures. Quindi, quando Godzilla vs Kong farà il suo debutto, i fan possono aspettarsi grandi esplosioni e un bel po’ di violenza fra mostri giganti.

Ovviamente, questa notizia ha incuriosito i fan in quanto molti si chiedono se potrebbe essere in arrivo un trailer. Nessun’anticipazione ufficiale di Godzilla vs Kong è stata ancora mostrata, e solo gli addetti ai lavori del settore hanno dato una sbirciatina al film l’anno scorso durante una convention. Le star di Godzilla vs Kong hanno solo elogiato il crossover, ma i fan vogliono ovviamente vedere qualcosa.

Se il film ha ottenuto adesso la sua valutazione dall’AMP, significa che un taglio per lo più finito di Godzilla vs Kong esiste, ma visto che l’allarme dato dalla pandemia di COVID-19 non è ancora rientrato, potrebbe passare un po’ di tempo prima che un trailer completo sia pronto per il debutto.

