Godzilla vs. Kong: il regista rivela che Junkie XL ha composto la colonna sonora

Godzilla vs. Kong sarà il prossimo capitolo del MonsterVerse ad arrivare sui grandi schermi, e ha due grandi stelle davanti a sé.

King Kong e Godzilla non hanno bisogno di presentazioni dato il loro status di icone, e lo stesso vale anche per l’artista che firmerà la colonna sonora di Godzilla vs Kong in quanto è stato recentemente rivelato che Junkie XL sarà l’ideatore.

Le prime notizie sul coinvolgimento di Junkie XL sono state trasmesse dal Film Music Reporter. Nel pezzo veniva riportato il fatto che Tom Holkenborg aveva il compito di firmare la colonna sonora di Godzilla vs. Kong. All’epoca erano stati forniti pochi dettagli sull’incarico, ma il regista Adam Wingard ha rapidamente confermato il rapporto. Lo ha fatto sui social media pubblicando una foto che presumibilmente ha scattato nello studio casalingo di Junkie XL.

Guardando l’immagine, i fan possono dare un’occhiata allo studio in cui Junkie XL ha lavorato durante la quarantena. L’accogliente studio è pieno di costose apparecchiature di registrazione, ma è tutto alloggiato in legno leggermente macchiato. Con divani in pelle con sopra l’equipaggiamento, questo studio casalingo è sicuramente il sogno di ogni musicista, e a quanto pare Wingard ha avuto modo di provarlo mentre Junkie XL lavorava per la colonna sonora di Godzilla vs. Kong.

Certo, ci sono fan che sono tristi nel venire a sapere che Bear McCreary non sta firmando la colonna sonora del film del MonsterVerse come al solito, ma Junkie XL ha un curriculum davvero impressionante.

Il musicista è diventato una delle scelte più giuste per i blockbuster che hanno bisogno di un tema epico o di una colonna sonora. In passato, Junkie XL ha realizzato la colonna sonora di Mad Max: Fury Road prima di passare ad altri film di successo come Alita: Angelo da Battaglia, Deadpool e alcuni film della DC come Batman v Superman: Dawn of Justice.

“In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong per adesso dovrebbe ancora uscire il 20 novembre 2020, ma alcuni rumor lasciano intendere potrebbe essere spostato a maggio 2021.

