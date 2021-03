Godzilla vs Kong: il trailer finale per il mercato giapponese fa un interessante anticipazione

Mechagodzilla a quanto pare viene rivelato nel trailer finale di Godzilla vs Kong.

È stato un viaggio interessante per Godzilla vs Kong. A gennaio è iniziata la commercializzazione del MonsterVerse Party. Sebbene la maggior parte dei fan probabilmente avrebbe voluto il trailer prima, non si può negare che l’approccio al marketing abbia dato i suoi frutti. Il trailer di debutto continua a salire di visualizzazioni e le varie discussioni sul film non hanno mai avuto accenno di rallentamento.

Uno dei maggiori spunti di discussione del film è ovviamente Mechagodzilla, uno dei nemici più noti di Godzilla. L’anno scorso è trapelato un action-figure di Mechagodzilla della linea Godzilla vs Kong, che ora sta spuntando nei negozi, e una recente anteprima mostra Godzilla che guarda quello che sembra essere il titano meccanico.

Potete vederlo qui sotto:

“In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong doveva uscire il 20 novembre 2020, ma ora sarà nelle sale statunitensi a partire dal 31 marzo 2021, e nel resto del mondo a data da destinarsi. Si presume possa uscire in VOD il 1° di aprile.

