Godzilla vs. Kong: info da un set visit rivelerebbero un sacco di dettagli dal film

Attenzione, possibili SPOILER dal film

A quanto pare, è stato confermato che il misterioso mecha-titano di Godzilla vs Kong è legato alla testa mozzata di re Ghidorah, suggerendo che una nuova versione di Mecha-Ghidorah sta facendo il suo ingresso nel Monsterverse. I trailer del film hanno accennato a un kaiju cibernetico di qualche tipo nella mischia, che molti fan credevano fosse Mechagodzilla. Tuttavia, sembra che un mostro robotico diverso dal canone Toho stia per fare l’ingresso in Godzilla vs Kong.

Con nessun nuovo film di Monsterverse annunciato dopo Godzilla Vs. Kong, molti si sono chiesti quale sarà il prossimo nemico principale o le trame del futuro. I suggerimenti di un mecha-titano di qualche tipo, legato al misterioso gruppo APEX di Godzilla VS. Kong, hanno prodotto una delle teorie dei fan più popolari: che Mechagodzilla entrerà nella mischia come prossima minaccia significativa. Potrebbe ancora accadere, ma un nuovo rapporto parrebbe aver confermato un nuovo robo-kaiju collegato a un diverso veterano del Monsterverse.

In rimando ad una visita sul set di Godzilla Vs. Kong, Collider parrebbe aver confermato l’esistenza di un mecha-titano con la testa di Ghidorah.

“Siamo andati sul set e c’era un gigantesco teschio di Ghidorah, cablato e reso tecnologico”, ha scritto Matt Goldberg di Collider. “È uno dei set più interessanti in cui sono stato perché sembra che abbiano preso la materia organica di Ghidorah e l’abbiano meccanizzata in un nuovo tipo di creatura meccanica.”

Dal set visit di Collider parrebbero però esser venuti fuori anche altri dettagli, grazie al produttore Alex Garcia, che ha delineato la maggior parte della trama.

A quanto pare, il film è ambientato cinque anni dopo gli eventi di King of the Monsters. Godzilla è stato reintegrato come Apex Predator, ma ha preso a comportarsi in modo irregolare, così la Madison di Millie Bobby Brown prende a credere che ci sia una ragione per le sue azioni. La Monarch, reagendo alla globale paura circa i titani, ha creato un accesso alla Terra Cava, nel tentativo di attirare i mostri sotto la superficie e arginare la loro furia. Un tentativo di portare via Kong da Skull Island lo porta in conflitto con Godzilla. Mentre vediamo ancora il lato umano attraverso Monarch, vediamo anche l’arrivo di una società umana malvagia chiamata Apex, un’organizzazione megalitica che fa cose cattive. Skull Island pare sia la rappresentazione di ciò che accade quando la Terra Cava viene in superficie, quindi in un certo senso, Skull Island è come un preludio alla minaccia che potrebbe inghiottire il pianeta. Come al solito con questi film, né Kong né Godzilla sono intrinsecamente buoni o cattivi; stanno semplicemente combattendo per ciò che li motiva. Madison quindi lavora per indagare, con l’aiuto del Josh di Julian Dennison e dell’ex tecnico Apex Bernie Hayes, interpretato da Brian Tyree Henry.

Per quanto riguarda la testa di Ghidorah, sembra che una scena del film vedrà Madison, Josh e Bernie lavorare per infiltrarsi nel cranio e scoprire cosa sta combinando esattamente l’Apex. In una ripresa sinistra, hanno visto un personaggio interpretato da Shun Oguri entrare in scena, parlare con un pilota invisibile e dire con voce inquietante e calma: “Grazie per il tuo servizio”. È un po’ a disagio, ma ovviamente qualunque cosa stia facendo questo teschio mostruoso è qualcosa di grande e importante per i cattivi.

Sembra che il personaggio di Henry sia un po’ il tipo da teorie del complotto, con un suo podcast, ma anche plasmato dalla tragedia da quando ha perso sua moglie. Quindi si è deciso ad esporre Apex. Si sente come se avesse visto questo disastro arrivare, quindi vuole aiutare Madison e Josh a sconfiggere Apex, che sta facendo qualcosa per danneggiare Godzilla, che a sua volta danneggia il pianeta.

“Mi sento come se fosse facile definirlo un pazzo, è facile chiamarlo un pazzo – dopotutto lo è”, dice Henry, “Ma allo stesso tempo c’è cuore in lui, c’è questa lealtà. Vuole solo assicurarsi che il mondo non venga distrutto.”

Si riferisce scherzosamente a se stesso come la Brienne di Tarth di questo film poiché sta cercando Madison e Josh nella loro missione.

Non vede Bernie come “Team Kong” o “Team Godzilla” ma “Team Truth”, sebbene sia entrato in contatto prima con Godzilla. Il suo obiettivo è usare gli strumenti a sua disposizione per portare la verità alle persone:

“Mi riferisco sempre a Bernie come Anonymous – Bernie è come il capo di Anonymous”, dice Henry, riferendosi al collettivo di hacktivisti. “Riesce a vedere le ingiustizie, ma nessuno lo ascolta veramente. Quello che mi piace di Bernie è che c’è gioia in lui, e farà sentire la gente felice di intraprendere questo viaggio che è incredibilmente.”

Anche le voci degli scenografi Tom Hammock e Owen Paterson si sono unite al gruppo di rivelazioni, in particolare loro hanno parlato della creazione dell’estetica del capitolo culminante del Monsterverse.

A quanto pare, volevano creare dei colori per Monarch e Apex, facendo in modo che la prima fosse più un’istituzione governativa, più concreta con colori più spenti, mentre Apex più futuristica ed elegante. Il mondo non è poi così post-apocalittico dall’ascesa di Godzilla, ma il mostro ha sicuramente calpestato alcune città, e il film parla di una missione per convincerlo a smettere di farlo.

La creazione dell’aspetto della Terra Cava è iniziata tornando a Skull Island e poi cercando di aggiungere influenze dalle antiche civiltà umane. Quando si tratta di Hong Kong, volevano davvero dare corpo alla città al neon in modo che, sebbene Hong Kong sia riconoscibile, è anche leggermente futuristica. Volevano anche renderla un po’ più simile a una giungla per dare a Kong alcuni vantaggi. I due hanno guardato tutti a 30 film di Godzilla e tutti i 7 film di Kong per assicurarsi che non solo capissero il linguaggio visivo di questi personaggi, ma anche perché potessero inserire easter egg divertenti.

In termini di film influenze, Godzilla vs Mothra e Godzilla vs Destoroyah erano in cima alla lista, così come Shin Godzilla. L’idea principale era quella di non perdere mai di vista le dimensioni di questi mostri rispetto al mondo umano. Altre influenze al di fuori dei franchise di Godzilla e Kong includono War of the Worlds di Steven Spielberg e persino la scena della cucina sottomarina di Alien: Resurrection. Dato che il film s’immerge nella Terra Cava e devono popolare quel mondo, hanno sviluppato molte nuove creature. Una delle parole che Hammock ha ripetuto più volte è stata “iconico”.

In ultimo, in una diversa sede, il regista Adam Wingard ha parlato di come il film è il suo modo per risolvere una discussione in seconda elementare avuta con un amico nel parco giochi su chi avrebbe vinto in una rissa. Assicurarsi che il lato umano, che si tratti del “Team Godzilla” o del “Team Kong”, dia sempre un pugno al lato mostruoso della storia.

Riconosce che i registi che sono venuti prima di lui in questo franchise sono stati in grado di dare il loro stile unico ai loro film, ed è quello che voleva fare con Godzilla vs Kong. Vede il film come un ritorno alle sue radici in cui l’azione fantascientifica di film come Terminator 2 e Aliens era una porta verso l’horror. Sente che i suoi film dell’orrore lo hanno aiutato a prepararlo perché hanno sempre avuto un po’ di propensione all’azione come quando ha mostrato Face / Off al suo DP in You’re Next. Anche Death Note lo ha aiutato ad abituarsi all’uso degli effetti visivi.

Sente che uno dei punti di forza di questo film è che il pubblico ora è d’accordo sia con Godzilla che con Kong invece di qualcosa come Batman v Superman in cui il pubblico non conosceva davvero il nuovo Batman di Ben Affleck. Quando si trattava di creare le scene d’azione, ha sempre voluto tenere a mente il terreno e come lo avrebbero usato i mostri. Non si è mai sentito in dovere di “correggere la rotta” di Godzilla vs. Kong in base all’accoglienza ricevuta da Godzilla: King of the Monsters.

