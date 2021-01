Godzilla vs Kong: Kong sembra essere in catene nel nuovo spot del film!

Godzilla vs Kong si mostra grazie ad un nuovo filmato dove possiamo scorgere la titanica scimmia in catene.

L’attesa è alta per il nuovo capitolo del MonsterVerse in arrivo a marzo. Probabilmente non ci saranno film in uscita quest’anno con il tipo di azione che Godzilla vs Kong promette di offrire. Il primo trailer debutterà finalmente domenica.

Poco si sa della storia di Godzilla vs. Kong. Una sinossi evidenzia una cospirazione e anticipa una guerra a tutto campo tra i mostri presenti nel titolo. Tuttavia, il motivo specifico per cui Godzilla e Kong verranno alle mani non è stato rivelato. I titoli di coda di Godzilla: King of the Monsters menzionano Titani che convergono su Skull Island. Se questo ha un ruolo in Godzilla vs Kong, è facile capire perché la scimmia potrebbe essere arrabbiata con diverse creature. È interessante notare che il primo footage del film ha rivelato Kong con un collare intorno al collo. Questo gioca sicuramente un ruolo chiave nel conflitto, poiché gli esseri umani sono quasi certamente responsabili di ciò.

È apparso un nuovo footage di Godzilla vs Kong (tramite Gojira 675), che mostra Kong in catene mentre Godzilla si lancia contro di lui dall’oceano. Questo filmato è apparso come un spot prima di un video di YouTube, quindi i fan potrebbero riuscire a trovarlo in modo casuale.

Potete vedere il filmato qui sotto:

“In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong doveva uscire il 20 novembre 2020, ma ora sarà nelle sale di tutto il mondo il 26 marzo 2021.

