Godzilla vs Kong: la regola imposta dalla Toho che Adam Wingard ha convinto a infrangere

Quando il regista Adam Wingard ha ricevuto le chiavi di Godzilla vs Kong, non aveva solo a che fare con la gente della Legendary Pictures, ma ha anche dovuto interagire con il team della Toho Studios, che possiede i diritti del personaggio di Godzilla.

Secondo il regista, Toho aveva una restrizione molto specifica per ciò che Godzilla poteva e non poteva fare. Ma Wingard, quel diavolo astuto, è riuscito a convincerli a infrangere la loro stessa regola.

Parlando con CinemaBlend, il regista ha rivelato che la Toho era contraria all’idea di rendere Godzilla emozionalmente riconoscibile a livello visivo.

“Uno di loro, mi ha detto che non vogliono che Godzilla venga messo in imbarazzo. Lo vedono come una forza della natura simile a un dio, e quindi per loro, è fuori dal personaggio se lo fai reagire in modo normale alle cose. Ma ci sono sempre modi per aggirare tutto questo. Abbiamo sicuramente dei momenti in cui penso che Godzilla sia più emotivo in questo film, di quanto non lo sia stato in tutti i film di MonsterVerse. Dovevamo solo diventare intelligenti. E penso che a volte quella roba venga accolta in un modo molto simile a un muro di mattoni. Ma se fai certe cose e le presenti nel modo giusto, anche se non sono d’accordo ti danno margine di manovra.”