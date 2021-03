Godzilla vs Kong: la scheda informazioni su Allociné rivelerebbe il runtime

Godzilla vs Kong è il prossimo grande film in calendario per i fan di tutto il mondo (speriamo anche in Italia), e sembra che nuove informazioni stiano arrivando di giorno in giorno.

Come avrete certamente intuito, nuovi spot televisivi e trailer verranno trasmessi a giorni alterni e il regista Adam Wingard sta ora iniziando a parlare del film in modo più aperto. Adesso è stato pubblicato un nuovo rapporto sulla durata del film e sembra che un sito francese abbia rivelato alcuni dettagli.

Secondo AlloCine, un noto sito web francese, il runtime di Godzilla vs Kong è di un’ora e 53 minuti, quindi è un numero abbastanza consistente.

Ovviamente, alcuni fan si aspettavano che il film avesse un runtime più breve. Le teoria tra la maggior parte dei fan hanno immaginato il film durasse circa due ore o poco più, ma non è così, tuttavia, questo potrebbe giovare al film. La lamentela numero uno sul MonsterVerse finora è stata il suo ritmo. I fan sono irremovibili nel loro desiderio di caos con i mostri al centro, e meno dramma tra umani. Un runtime più breve può realizzare potenzialmente quei desideri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...