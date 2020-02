Godzilla vs. Kong: le reazioni ai primi test screening sono per lo più positive

Adam Wingard, regista di Godzilla vs. Kong, ha pubblicato su Instagram oggi un post con una criptica anticipazione che ha fatto vibrare i fan.

Nel post di Wingard vediamo una foto del King Kong vs. Godzilla del 1962 (nomi lanciati per il titolo della nuova versione) con una didascalia che recita: “Ieri è stata una grande giornata per questi due ragazzi!“. Per sollevare la nebbia su cosa significhi tutto ciò, grazie a ComicBook sappiamo che un test screening del nuovo capitolo del MonsterVerse è avvenuto il 27 febbraio e che l’accoglienza è stata per lo più positiva.

Il film rimane sulla buona strada con la sua nuova data di uscita del 20 novembre, e sebbene la Legendary Pictures e la Warner Bros. Pictures abbiano avuto successo con il loro MonsterVerse, resta da vedere se ci saranno più film dopo l’incontro tra i due Titani.

In precedenza, Wingard ha iniziato a lavorare al film, definendolo “il brivido di una vita” e rivelando all’inizio di quest’anno che erano nel in dirittora d’arrivo col processo editoriale.

“Tendo a tacere sui miei progetti mentre ci lavoro”, ha detto Wingard in precedenza. “Ma devo dire che sono così dannatamente eccitato per questo film così folle!”

Qui sotto il post:

Sempre grazie a CB possiamo riportarvi quella che parrebbe la sinossi ufficiale del film, che recita: “In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong uscirà il 20 novembre 2020.

Mi piace: Mi piace Caricamento...