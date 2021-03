Godzilla vs Kong: nuovi poster mostrano i due Titani pronti per la battaglia in due ambientazioni diverse

Sono stati rilasciati un paio di nuovi poster per Godzilla vs Kong.

Marzo è il mese dei mostri, e Legendary assieme a Warner Bros. ha fatto tutto il possibile per fomentare i fan con la campagna marketing del film. Recentemente, è stato pubblicato una nuova coppia di poster che mostra i Titani in un testa a testa.

Se c’è un film che può generare clamore in questo momento è proprio Godzilla vs Kong. Il prossimo capitolo del MonsterVerse è stato in lavorazione per un bel po’. Non è la prima volta che i personaggi combattono al cinema, ma il contesto è molto diverso. Godzilla e Kong non avevano una storia precedente in King Kong vs Godzilla del 1962. Nel nuovo film è invece stata sviluppata una backstory.

Il MonsterVerse ha già introdotto Godzilla come un antico predatore alpha, esistente prima della civiltà moderna (si dice nel permiano). Anche il lignaggio di Kong risale a molto tempo fa. Come rivelato nel trailer di Godzilla vs Kong, i Titani sono gli ultimi superstiti di una guerra fra le due specie. Sarebbe un eufemismo dire che molti sono entusiasti di vedere Godzilla vs Kong. In effetti, secondo un grafico, Godzilla vs Kong è il film più atteso di questo mese.

Tramite Kaiju News Network, sono trapelati due nuovi poster promozionali per il mercato asiatico, uno che mostra Godzilla fissare ferocemente un punto indefinito oltre la quarta parete, in una Hong Kong illuminata al neon; il secondo con al centro Kong che impugna la sua ascia da battaglia in quella che sembra un’ambientazione nella Terra Cava.

Potete dare un’occhiata ai poster qui sotto:

“In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong doveva uscire il 20 novembre 2020, ma ora sarà nelle sale di tutto il mondo il 26 marzo 2021.

