Godzilla vs Kong sta venendo bombardato di recensioni negative dai fan tossici dello Snyderverse

Sebbene Godzilla vs Kong non sia ancora uscito negli Stati Uniti, alcuni fan di Zack Snyder stanno lasciando recensioni a 1 stella sulla sua pagina IMDb come forma di protesta contro la Warner Bros.

Dopo che Zack Snyder ha pubblicato il suo taglio di 4 ore di Justice League su HBO Max, i fan del regista hanno creato una campagna sui social media chiamata #RestoreTheSnyderVerse, chiedendo alla Warner Bros. di continuare la visione di Snyder del DC Extended Universe aka “SnyderVerse”.

Purtroppo, quando crei un’agglomerato così vasto di persone, è inevitabile che questo si popoli anche di persone frustrate, di genti con poco senso nella propria vita, che usano l’odio insensato per sentirsi vivi, i fan tossici, gli hater senza cervello. Ora, questa branca del fandom di Snyder, che comunque porta avanti la campagna con l’hashtag #RestoreTheSnyderVerse, ha preso d’assalto IMDb recensendo negativamente il nuovo capitolo del MonsterVerse chiedendo agli spettatori di “boicottare” il film in modo che lo studio presti attenzione alla loro campagna.

Qui potete vedere un chiaro esempio di fan tossico all'opera. pic.twitter.com/dsfVpNKu0r — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) March 28, 2021

Sebbene Godzilla vs Kong abbia ottenuto un’epica apertura cinematografica in Cina, portando a molte recensioni a 10 stelle e un punteggio attuale di 7,5 su IMDb, i fan tossici dello SnyderVerse stanno tentando di rovinare la reputazione online del film, e qui sopra potete vedere alcuni esempi di queste recensioni negative create ad oc. Gli utenti lasciano commenti come “Boicotta ogni film DC / WB” o “Dacci quello che vogliamo!” sulla pagina del film, invece di lasciare recensioni collegate alla pellicola.

L’amministratore delegato di Warner Media Studios, Ann Sarnoff, ha parlato della recente campagna in una dichiarazione pubblica, osservando: “Ascolteremo sempre i nostri fan, ma siamo al servizio della più ampia fanbase e dobbiamo loro una strategia integrata e olistica. I fan che vogliono voci singolari, potrebbero rimanere delusi, ma chiediamo loro di essere pazienti e vedere cosa abbiamo in serbo perché forse i titoli che arriveranno avranno storie altrettanto avvincenti da raccontare“.

Al momento della stesura di questo articolo, Godzilla vs Kong è sulla buona strada per ottenere il più grande debutto al botteghino internazionale durante la pandemia di COVID-19. Il film in uscita di Wingard attualmente detiene anche un punteggio del 77% su Rotten Tomatoes, dandogli un punteggio Fresh, ed anche se quel punteggio e quel sito non contano effettivamente niente, fa sempre piacere.

