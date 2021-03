Godzilla vs Kong: un mucchio di scene inedite nel nuovissimo sneak peek

Godzilla vs Kong si è mostrato molto di più riguardo la lotta tra i titani titolari con il suo nuovo sneak peek.

Godzilla vs Kong arriverà ufficialmente nei cinema (e su HBO Max negli Stati Uniti) nel giro di pochi giorni dalla stesura di questo articolo, ei fan hanno iniziato a vedere sempre di più dall’imminente climax della quadrilogia del Monsterverse con nuovi promo, spot televisivi e poster, ed oggi possiamo dare una nuova occhiata ad alcune scene con il nuovo sneak peek.

In questo un nuovo sneak peek, arrivo online con l’aiuto di IGN, possiamo vedere nuovi scorci degli scontri che avevamo visto nei precedenti sneak peek e negli spot televisivi. Non ci sono solo sguardi ai combattimenti da diverse angolazioni, ma possiamo anche vederli nella loro interezza. Considerando che erano i problemi che i fan avevano sollevato maggiormente nei precedenti combattimenti di Godzilla, questo nuovo film sembra aver ascoltato e “sistemato” la cosa.

Potete dare un’occhiata al nuovo sneak peek condiviso con IGN di seguito:

“In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong doveva uscire il 20 novembre 2020, ma ora sarà nelle sale statunitensi a partire dal 31 marzo 2021, e nel resto del mondo a data da destinarsi. Si presume possa uscire in VOD il 1° di aprile.

