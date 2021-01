Godzilla Vs Kong: un primo poster annuncia l’arrivo del trailer per domenica!

I fan hanno atteso un po’ di tempo per vedere il prossimo grande capitolo del franchise creato dalla Legendary Pictures, Godzilla Vs Kong, e sembra che non dovranno aspettare ancora molto per vedere il primo trailer della titanica lotta, stando a quanto annunciato da un nuovo poster.

Dopo il sequel di Godzilla, intitolato Godzilla: King of the Monsters, il film del 2021 uscirà a marzo e secondo alcune speculazioni potrebbe essere l’ultimo capitolo del MonsterVerse, ma dentro speriamo che i titanici mostri si diano botte sul grande schermo per ancora molto tempo.

Godzilla Vs Kong ha subito diversi ritardi, originariamente previsto per l’anno scorso, subito dopo il film precedente che incoronava il re squamoso della Terra in seguito alle sue battaglie contro Re Ghidorah e Rodan. Con l’arrivo del nuovo anno, Godzilla Vs Kong arriverà nei cinema e su HBO Max questo marzo, dovendo ovviamente apportare alcune modifiche a seguito della pandemia di coronavirus che sta devastando il mondo.

Con il poster che allude all’idea che “uno cadrà”, sarà sicuramente interessante discutere su quale di questi mostri giganti uscirà vincitore. Legendary Pictures ha condiviso un poster nuovo di zecca che ci fa sapere che il primo trailer di Godzilla Vs Kong arriverà domenica 23 gennaio, e donerà il primo vero sguardo ufficiale al titanico crossover.

Potete vederlo qui sotto:

“In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong doveva uscire il 20 novembre 2020, ma ora sarà nelle sale di tutto il mondo il 26 marzo 2021.

