Godzilla vs Kong: una nuova immagine ci mostra Kong pronto per la battaglia

Mentre la pandemia infuria impedendo ai cinema di riaprire, Warner Bros. non demorde e continua a tutto gas con il marketing di uno dei suoi prossimi titoli di punta: Godzilla vs Kong.

Film di Adam Wingard, quarto capitolo del cosiddetto MonsterVerse, che vedrà i due mostri più celebri della storia del cinema scontrarsi in un duello all’ultimo sangue.

Abbiamo già avuto modo di vedere un trailer e diversi scatti ufficiali, tra foto promozionali e poster, ma per chi non ne può fare a meno eccovi una nuova immagine inedita che mostra un Kong incazzato nero e pronto per la battaglia.

Fonte: Comicbook

“In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong doveva uscire il 20 novembre 2020, ma ora sarà nelle sale di tutto il mondo il 26 marzo 2021.

