Godzilla vs. Kong: una nuova immagine dei due Titani e la parziale conferma di alcune informazioni

Una confezione di giocattoli creata per il merchandising di Godzilla vs. Kong è emersa online ed ha offerto il primo sguardo ufficiale ai due mostri che si affrontano.

Godzilla ha dato il via a Warner/Legendary MosterVerse con due film che ne seguirono e che espansero l’universo. I due mostri iconici ora si troveranno faccia a faccia nel prossimo film Godzilla vs. Kong. Il tanto atteso evento crossover è stato originariamente previsto per il rilascio a novembre, ma il pubblico dovrà aspettare poiché è stato respinto a maggio 2021.

Ci sono molte domande e dubbi circa questo nuovo capitolo, come se comparirà Mecha-Godzilla, come sarà la colonna sonora composta da Junkie XL, quanti mostri faranno parte della battaglia, il perché i due mostri finiranno per scontrarsi, ma la domanda importante rivolta a Godzilla vs Kong è quanto saranno grandi i due mostri. Basandoci sul primo look ufficiale che proviene dalla confezione di action-figure di Playmates Toys, condivisa da Kaiju News Outlet, sembra che Godzilla e King Kong avranno le stesse dimensioni.

Questo in realtà si era già evinto da altre immagini precedentemente condivise online, come anche il fatto che il nostro Kong probabilmente lo vedremo “utilizzare attrezzi” per abbattere Godzilla, come una scimmia farebbe.

Potete dare un’occhiata al primo sguardo ufficiale al prossimo film qui sotto:

Un immagine che potrebbe mostrare il nuovo logo:

A new logo for Godzilla vs. Kong has been discovered on the Playmates Toys figure packaging. pic.twitter.com/VHKMpxbMkq — Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) July 18, 2020

E infine, come anticipato, l’action figure di Kong che pare mostrare la sua arma, che sembra essere composta da una delle placca dorsale di Godzilla. Forse Kong ha preso una placca rotta da una precedente battaglia e poi l’ha modellata nella sua nuova arma personale. Inoltre è incluso nella figura una frase “battle damage reveal”. Tra questa e la possibile placca dorsale fratturata, è sicuro affermare che lo scontro fra i titani del 2021 sarà qualcosa di gigantesco.

A new Godzilla vs. Kong 6" Kong with Battle-Axe figure by Playmates Toys has been revealed. The figure was revealed by new official listings on Walmart's website. pic.twitter.com/kXHod0C6fN — Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) July 18, 2020

“In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong per adesso dovrebbe ancora uscire il 20 novembre 2020, ma alcuni rumor lasciano intendere potrebbe essere spostato a maggio 2021.

