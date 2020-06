Godzilla vs. Kong: una nuova sinossi lascia intendere come i due mostri si scontreranno

Godzilla si sta allenando da alcuni anni per il suo prossimo grande nemico, e King Kong è disposto a salire sul ring se questo significa combattere il mostro.

Entro la fine dell’anno, Godzilla vs. Kong dovrebbe debuttare nel caso in cui la pandemia in corso si allenti abbastanza da permettere ai cinema di riaprire. Il crossover metterà due dei più grandi mostri del cinema l’uno contro l’altro, e una nuova sinossi anticipa la faida del duo.

Recentemente, un’anticipazione dettagliata di Godzilla vs. Kong pare essere apparsa su IMDb, ed è stato lì che i fan hanno avuto un grande aggiornamento sul nuovo capitolo del MonsterVerse. Il film promette di seguire l’umanità mentre cerca di vivere insieme a Titani in pace. Tuttavia, ci sono alcuni mostri come King Kong che continuano a vivere una vita solitaria… fino a quando Godzilla non si presenta, ovviamente.

La sinossi completa può essere letta di seguito, quindi potete vedere di persona perché fra Godzilla e King Kong non scorre buon sangue.

“In un nuovo mondo in cui uomo e mostro ora coesistono, Monarch deve aprire la strada a un futuro prospero al fianco dei Titani, tenendo sotto controllo l’umanità. Tuttavia, le fazioni rivali che vogliono manipolare i Titani per la guerra iniziano a venire allo scoperto sotto le sembianze di una malvagia cospirazione, che minaccia di spazzare via tutta la vita sul pianeta. Nel frattempo, sull’isola di Skull, una strana attività sismica attira allo stesso modo l’attenzione di Godzilla e Kong”, recita il teaser.

Da quanti possiamo leggere, i due mostri verranno attratti in un’unica posizione, e questa non è altro che Skull Island. Il luogo ha ospitato King Kong per anni, quindi avrebbe senso che solo lui si schieri in protezione del luogo. Questo desiderio unito alla natura territoriale di Godzilla è una ricetta per il disastro. Non c’è dubbio che i mostri non si scontreranno solo su un’isola così piccola, e con la coppia portata al limite da questa misteriosa attività sismica, non si può dire se il loro rancore lascerà il posto a qualcos’altro.

“In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong per adesso dovrebbe ancora uscire il 20 novembre 2020, ma alcuni rumor lasciano intendere potrebbe essere spostato a maggio 2021.

