Godzilla vs. Kong: Warner sposta la data d’uscita a maggio 2021

Era nell’aria da un po’ questo cambio di data d’uscita, ed adesso a quanto pare abbiamo la conferma. Il film del MonsterVerse, Godzilla vs. Kong, è stato spostato dalla Warner Bros da novembre 2020 a maggio 2021.

Leggi anche: una nuova sinossi lascia intendere come i due mostri si scontreranno

Oggi Warner Bros ha annunciato di aver respinto le date di uscita di molti dei loro film. Ciò includeva il Tenet di Christopher Nolan, Wonder Woman 1984 e The Matrix 4. Ora Godzilla vs. Kong è stato aggiunto a quell’elenco di spostalizi.

Godzilla vs. Kong è stato originariamente programmato per essere rilasciato il 20 novembre 2020, ma ora verrà rilasciato il 21 maggio 2021. Inizialmente quel momento era stato prenotato per The Matrix 4 con Keanu Reeves, ma è stato ritardato fino alla primavera del 2022. Questa rappresenta la seconda volta che il film è stato spostato, infatti originariamente doveva uscire nella primavera del 2020.

Repost from director Adam Wingard (via Instagram): pic.twitter.com/vuSD4TiiCo — Legendary (@Legendary) June 13, 2020

“In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il proprio futuro porta Godzilla e Kong in rotta di collisione cosa che porterà le due forze più potenti forse della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia che dura da secoli. Mentre Monarch intraprende un missione pericolosa in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra“.

Tra i membri del cast di ritorno del MonsterVerse ci sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler e l’attrice cinese Zhang Ziyi, mentre tra i nuovi arrivati figurano Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.

Godzilla vs. Kong per adesso dovrebbe ancora uscire il 20 novembre 2020, ma alcuni rumor lasciano intendere potrebbe essere spostato a maggio 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...