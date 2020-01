Golden Globes 2020: ecco tutti i vincitori

Ecco a voi tutti i vincitori della 77° edizione dei Golden Globes, tenutasi questa notte sempre al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles con Ricky Gervais come presentatore per la quinta volta, di cui vi riportiamo qui sotto il fantastico e cinico monologo d’apertura.

L’anno scorso tra Black Panther, Bohemian Rhapsody e altri non avevamo una grandissima scelta di film e la concorrenza non era delle più avvincenti. Quest’anno abbiamo però in gara nomi come Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Sam Mendes e il tanto discusso Joker, per non parlare di Netflix che quest’anno ha prodotto una vagonata di film veramente interessanti come Storia di un matrimonio e The Irishman.

La cerimonia ha visto vincitore assoluto C’era una volta a… Hollywood di Tarantino con tre premi vinti su cinque nominati, tra cui miglior sceneggiatura, miglior film comico o musicale e miglior attore non protagonista a Brad Pitt, seguito da 1917 di Sam Mendes che vince miglior regie e miglior film drammatico, e a seguire Joker con miglior attore drammatico a Joaquin Phoenix e miglior colonna sonora per Hildur Guðnadóttir.

Netflix rimane a bocca asciutta e si porta a casa solo il premio per la miglior attrice non protagonista, vinto da Laura Dern per Storia di un matrimonio, mentre il capolavoro di Bong Joon-ho Parasite si porta a casa quello per il miglior film straniero. Grande sorpresa sul fronte animazione, con la Disney che, nonostante i 3 film candidati, viene superata dalla Laika che vince grazie al suo Missing Link.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, grande vittoria per la serie drammatica Succession, che si porta a casa il premio come miglior serie drammatica e miglior attore drammatico a Brian Cox, anche Fleabag continua a dominare insieme alla sua creatrice / protagonista Phoebe Waller-Bridge con il premio come miglior serie comica e per la miglior attrice in una serie comica, e infine abbiamo la straordinaria Chernobyl che vince come miglior miniserie o film per la tv, portandosi anche a casa il premio come miglior attore non protagonista in una miniserie per Stellan Skarsgård.

Infine Tom Hanks ed Ellen Degeneres hanno ricevuto i Golden Globes alla carriera e alla carriera televisiva.

Per controllare tutti i vincitori dei Golden Globes 2020 trovate qui sotto la lista completa.

Miglior film drammatico

1917 , regia di Sam Mendes

, regia di Sam Mendes I due papi ( The Two Popes ), regia di Fernando Meirelles

( ), regia di Fernando Meirelles The Irishman , regia di Martin Scorsese

, regia di Martin Scorsese Joker , regia di Todd Phillips

, regia di Todd Phillips Storia di un matrimonio (Marriage Story), regia di Noah Baumbach

Miglior film commedia o musicale

C’era una volta a… Hollywood ( Once Upon a Time… in Hollywood ), regia di Quentin Tarantino

( ), regia di Quentin Tarantino Cena con delitto – Knives Out ( Knives Out ), regia di Rian Johnson

( ), regia di Rian Johnson Dolemite Is My Name , regia di Craig Brewer

, regia di Craig Brewer Jojo Rabbit , regia di Taika Waititi

, regia di Taika Waititi Rocketman, regia di Dexter Fletcher

Miglior regista

Sam Mendes – 1917

– Bong Joon-ho – Parasite ( Gisaenchung )

( ) Todd Phillips – Joker

Martin Scorsese – The Irishman

Quentin Tarantino – C’era una volta a… Hollywood (Once Upon a Time… in Hollywood)

Migliore attore in un film drammatico

Joaquin Phoenix – Joker

– Christian Bale – Le Mans ’66 – La grande sfida ( Ford v Ferrari )

( ) Antonio Banderas – Dolor y gloria

Adam Driver – Storia di un matrimonio ( Marriage Story )

( ) Jonathan Pryce – I due papi (The Two Popes)

Migliore attrice in un film drammatico

Renée Zellweger – Judy

– Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Storia di un matrimonio ( Marriage Story )

( ) Saoirse Ronan – Piccole donne ( Little Women )

( ) Charlize Theron – Bombshell

Migliore attore in un film commedia o musicale

Taron Egerton – Rocketman

– Daniel Craig – Cena con delitto – Knives Out ( Knives Out )

( ) Leonardo DiCaprio – C’era una volta a… Hollywood ( Once Upon a Time… in Hollywood )

( ) Roman Griffin Davis – Jojo Rabbit

Eddie Murphy – Dolemite Is My Name

Migliore attrice in un film commedia o musicale

Awkwafina – The Farewell – Una bugia buona ( The Farewell )

– ( ) Ana de Armas – Cena con delitto – Knives Out ( Knives Out )

( ) Cate Blanchett – Che fine ha fatto Bernadette? ( Where’d You Go, Bernadette )

( ) Beanie Feldstein – La rivincita delle sfigate ( Booksmart )

( ) Emma Thompson – E poi c’è Katherine (Late Night)

Migliore attore non protagonista

Brad Pitt – C’era una volta a… Hollywood ( Once Upon a Time… in Hollywood )

– ( ) Tom Hanks – Un amico straordinario ( A Beautiful Day in the Neighborhood )

( ) Anthony Hopkins – I due papi ( The Two Popes )

( ) Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Migliore attrice non protagonista

Laura Dern – Storia di un matrimonio ( Marriage Story )

– ( ) Kathy Bates – Richard Jewell

Annette Bening – The Report

Jennifer Lopez – Le ragazze di Wall Street – Business Is Business ( Hustlers )

( ) Margot Robbie – Bombshell

Miglior film in lingua straniera

Parasite ( Gisaenchung ), regia di Bong Joon-ho (Corea del Sud)

( ), regia di Bong Joon-ho (Corea del Sud) Dolor y gloria , regia di Pedro Almodóvar (Spagna)

, regia di Pedro Almodóvar (Spagna) The Farewell – Una bugia buona ( The Farewell ), regia di Lulu Wang (Stati Uniti d’America)

( ), regia di Lulu Wang (Stati Uniti d’America) I miserabili ( Les Misérables ), regia di Ladj Ly (Francia)

( ), regia di Ladj Ly (Francia) Ritratto della giovane in fiamme (Portrait de la jeune fille en feu), regia di Céline Sciamma (Francia)

Miglior film d’animazione

Missing Link , regia di Chris Butler

, regia di Chris Butler Dragon Trainer – Il mondo nascosto ( How to Train Your Dragon: The Hidden World ), regia di Dean DeBlois

( ), regia di Dean DeBlois Frozen II – Il segreto di Arendelle ( Frozen II ), regia di Jennifer Lee e Chris Buck

( ), regia di Jennifer Lee e Chris Buck Il re leone ( The Lion King ), regia di Jon Favreau

( ), regia di Jon Favreau Toy Story 4, regia di Josh Cooley

Migliore sceneggiatura

Quentin Tarantino – C’era una volta a… Hollywood ( Once Upon a Time… in Hollywood )

– ( ) Noah Baumbach – Storia di un matrimonio ( Marriage Story )

( ) Bong Joon-ho e Han Jin-won – Parasite ( Gisaenchung )

( ) Anthony McCarten – I due papi ( The Two Popes )

( ) Steven Zaillian – The Irishman

Migliore colonna sonora originale

Hildur Guðnadóttir – Joker

– Alexandre Desplat – Piccole donne ( Little Women )

( ) Randy Newman – Storia di un matrimonio ( Marriage Story )

( ) Thomas Newman – 1917

Daniel Pemberton – Motherless Brooklyn – I segreti di una città (Motherless Brooklyn)

Migliore canzone originale

(I’m Gonna) Love Me Again (Elton John, Taron Egerton) – Rocketman

(Elton John, Taron Egerton) – Beautiful Ghosts (Taylor Swift) – Cats

(Taylor Swift) – Into the Unknown (Idina Menzel, Aurora) – Frozen II – Il segreto di Arendelle ( Frozen II )

(Idina Menzel, Aurora) – ( ) Spirit (Beyoncé) – Il re leone ( The Lion King )

(Beyoncé) – ( ) Stand Up (Cynthia Erivo) – Harriet

Miglior serie drammatica

Succession

Big Little Lies – Piccole grandi bugie ( Big Little Lies )

( ) The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Migliore attore in una serie drammatica

Brian Cox – Succession

– Kit Harington – Il Trono di Spade ( Game of Thrones )

( ) Rami Malek – Mr. Robot

Tobias Menzies – The Crown

Billy Porter – Pose

Migliore attrice in una serie drammatica

Olivia Colman – The Crown

– Jennifer Aniston – The Morning Show

Jodie Comer – Killing Eve

Nicole Kidman – Big Little Lies – Piccole grandi bugie ( Big Little Lies )

( ) Reese Witherspoon – The Morning Show

Miglior serie commedia o musicale

Fleabag

Barry

La fantastica signora Maisel ( The Marvelous Mrs. Maisel )

( ) Il metodo Kominsky ( The Kominsky Method )

( ) The Politician

Migliore attore in una serie commedia o musicale

Ramy Youssef – Ramy

– Michael Douglas – Il metodo Kominsky ( The Kominsky Method )

( ) Bill Hader – Barry

Ben Platt – The Politician

Paul Rudd – Living with Yourself

Migliore attrice in una serie commedia o musicale

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

– Christina Applegate – Amiche per la morte – Dead to Me ( Dead to Me )

( ) Rachel Brosnahan – La fantastica signora Maisel ( The Marvelous Mrs. Maisel )

( ) Kirsten Dunst – On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne – Russian Doll

Miglior miniserie o film televisivo

Chernobyl

Catch-22

Fosse/Verdon

The Loudest Voice – Sesso e potere ( The Loudest Voice )

( ) Unbelievable

Migliore attore in una miniserie o film televisivo

Russell Crowe – The Loudest Voice – Sesso e potere ( The Loudest Voice )

– ( ) Christopher Abbott – Catch-22

Sacha Baron Cohen – The Spy

Jared Harris – Chernobyl

Sam Rockwell – Fosse/Verdon

Migliore attrice in una miniserie o film televisivo

Michelle Williams – Fosse/Verdon

– Kaitlyn Dever – Unbelievable

Joey King – The Act

Helen Mirren – Caterina la Grande ( Catherine the Great )

( ) Merritt Wever – Unbelievable

Migliore attore non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo

Stellan Skarsgård – Chernobyl

– Alan Arkin – Il metodo Kominsky ( The Kominsky Method )

( ) Kieran Culkin – Succession

Andrew Scott – Fleabag

Henry Winkler – Barry

Migliore attrice non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo

Patricia Arquette – The Act

– Helena Bonham Carter – The Crown

Toni Collette – Unbelievable

Meryl Streep – Big Little Lies – Piccole grandi bugie ( Big Little Lies )

( ) Emily Watson – Chernobyl

