Good, Bad & Undead: Peter Dinklage e Jason Momoa sono Van Helsing e un vampiro nel film di Max Barbakow

Legendary ha concluso un accordo con Max Barbakow per dirigere Good, Bad & Undead, con Peter Dinklage e Jason Momoa nel cast e fra i produttori dell’avventura d’azione. Il film è basato su un’idea originale di Mark Swift e Damian Shannon.

Dinklage e Momoa hanno recitato in Game of Thrones, portando avanti grandi performance maschili attorno al personaggio di Daenerys Targaryen. Barbakow farà uscira anche il film “Palm Springs” con Andy Samberg e Cristin Milioti, che ha stabilito il record di acquisizione del Sundance Film Festival con un accordo da 22 milioni a gennaio.

In Good Bad & Undead, Dinklage interpreterà Van Helsing, ultimo di una lunga serie di cacciatori di vampiri. Sviluppa una difficile relazione con un vampiro (Momoa) che ha fatto voto di non uccidere mai più. Insieme gestiscono una truffa di città in città, dove Van Helsing finge di sconfiggere il vampiro per soldi. Ma quando una grande taglia viene messa sulla testa del vampiro, tutto in questo pericoloso mondo pieno di mostri e magia li caccierà. L’idea è descritta come Midnight Run in un mondo alla Bram Stoker.

Prima di Palm Springs, il regista di Santa Barbara ha scritto e diretto la commedia oscura The Duke, presentata per la prima volta al Tribeca, e il documentario autobiografico “Mommy, I’m a Bastard!”.

Dinklage, che ha vinto quattro Emmy per il suo lavoro ne Il Trono di Spade, ha recentemente firmato per Last Sons Of America. Altri suoi crediti includono My Dinner with Hervé, Avengers: Infinity War e X-Men: Giorni di un Futuro Passato. Dinklage produrrà Good Bad & Undead con David Ginsberg attraverso la loro società di produzione Estuary Films.

Il prossimo film di Momoa sarà Dune del regista Denis Villeneuve. Di recente ha terminato la produzione di Sweet Girl di Netflix e ha recitato nel blockbuster da miliardi di dollari Aquaman, che è diventato il titolo DC col più grande incasso di sempre, la serie See per Apple TV + e Frontier per Netflix.

