Good Omens 2: ecco due prime immagini di Michael Sheen e David Tennant sul set

Sebbene l’adattamento di Neil Gaiman del suo romanzo del 1990 scritto insieme a Terry Pratchett, Good Omens, sarebbe andato meglio secondo alcuni se avesse raggiunto il paradiso, tagliando il materiale estraneo e noioso, o si fosse macchiato nelle fiamme dell’inferno abbracciando un ostile più caotico, satirico verso la religione, la serie ha avuto un ottimo riscontro di pubblico.

La co-produzione di sei episodi Amazon e BBC è ancora un frammento colorato e divertente in un panorama spesso volto al cinismo e all’inutile iper-realismo che uccide il cinema, e non vediamo l’ora di vedere la seconda stagione – ah, per chi ancora si ostinasse a non recepirlo, c’è una metafora gay fra il buon angelo e il buon diavolo protagonisti.

Michael Sheen e David Tennant sono tornati alla serie nella prima immagine ufficiale della seconda stagione di Good Omens. La serie è stata un enorme successo per Amazon, ed ha messo assieme una base di fan davvero dedita all’amare i due protagonisti. Per due anni si è parlato occasionalmente di un seguito, ma nulla è stato realizzato fino all’estate scorsa. A Good Omens è stato concesso un rinnovo a sorpresa della seconda stagione a fine giugno, con Sheen, Tennant e Gaiman (come produttore e scrittore) di nuovo a bordo.

Questa volta, Good Omens vedrà Aziraphale e Crowley tornare alla loro vita tra gli umani, fino a che un messaggero inaspettato gli presenta un qualcosa di sorprendente, un mistero che sconvolgerà la tranquillità. La produzione è in corso da metà ottobre.

Ora, ai fan è stata concessa una sbirciatina ufficiale a Sheen e Tennant nei panni di Aziraphale e Crowley. Martedì, Amazon ha svelato il primo sguardo alla stagione 2 di Good Omens, che rimette l’improbabile coppia di nuovo insieme.

Potete dare un’occhiata qui sotto:

La nuova stagione esplorerà trame che vanno oltre il materiale originale. Essendo stati sulla Terra dall’inizio e con l’Apocalisse sventata, Aziraphale e Crowley stanno tornando a una vita facile tra i mortali a Soho a Londra quando un messaggero inaspettato presenta un mistero sorprendente.

Gaiman, che ha un accordo generale con Amazon Studios, continua a figurare come produttore esecutivo e sarà co-showrun insieme al produttore esecutivo, Douglas Mackinnon, che tornerà anche alla regia. Anche Rob Wilkins, John Finnemore e il capo della commedia della BBC Studios Productions Josh Cole saranno i produttori esecutivi, con Finnemore come co-sceneggiatore insieme a Gaiman.

“Sono passati trentuno anni da quando Good Omens è stato pubblicato”, Gaiman ha detto. “Il che significa che sono passati trentadue anni da quando Terry Pratchett e io ci siamo sdraiati nei nostri rispettivi letti in una stanza d’albergo di Seattle a una World Fantasy Convention, e abbiamo pianificato il sequel. Ho avuto modo di usare parti del sequel in Good Omens – è da lì che sono venuti i nostri angeli. Terry non è più qui, ma quando c’era, avevamo parlato di cosa volevamo fare con Good Omens e dove sarebbe andata a finire la storia. E ora, grazie a BBC Studios e Amazon, posso renderlo realtà. Ho arruolato alcuni meravigliosi collaboratori e John Finnemore è salito a bordo per portare la torcia con me. Ci sono così tante domande che le persone hanno posto su cosa succede dopo, e anche su cosa è successo prima, al nostro Angelo e Demone preferito. Ecco le risposte. Siamo tornati a Soho, e attraverso il tempo e lo spazio, risolvendo un mistero, che inizia con un angelo che vaga per Soho, senza memoria.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...