Good Omens 2: new entry e graditi ritorni nel cast della seconda stagione

È stato rilasciato un elenco ufficiale del cast della stagione 2 di Good Omens, che conferma quali personaggi torneranno nella serie, oltre a rivelare informazioni sui nuovi ruoli.

La serie, creata da Neil Gaiman e basata sull’omonimo libro di Gaiman e Terry Pratchett, è stata inizialmente presentata in anteprima come una serie limitata in sei parti su Amazon Prime nel 2019. Tuttavia, nel giugno del 2021, Amazon ha annunciato che Good Omens avrebbe avuto una seconda stagione, con le star David Tennant e Micheal Sheen di ritorno rispettivamente nei panni di Crowley e Azraphel. La stagione è in produzione in Scozia da ottobre.

Insieme a Tennant e Sheen, Jon Hamm è già stato confermato per tornare nei panni di Gabriel, il leader del paradiso. Ora, sono stati rivelati più membri del cast.

Deadline ha confermato che Derek Jacobi riprenderà il ruolo di Metatron, il portavoce di Dio. Anche la The League of Gentlemen (Mark Gattis, Steve Pemberton e Reese Shearsmith) tornerà nella serie, insieme all’attrice Niamh Walsh. L’elenco del cast rivela anche che Benedict Cumberbatch e Frances McDormand, che hanno doppiato rispettivamente Satana e Dio, non torneranno per la stagione 2.

Leggi una dichiarazione di Gaiman sul casting di seguito:

“Siamo così entusiasti di essere riusciti a convincere così tanti attori favolosi a tornare. Alcuni di loro stanno riprendendo ruoli, altri interpretano personaggi completamente nuovi. E siamo altrettanto entusiasti delle persone che entreranno a far parte della famiglia per la prima volta. Abbiamo un cast corale sorprendente e vedere cosa ci stanno regalando è un piacere quotidiano. Non vedo l’ora che anche il resto del mondo riceva quel premio.”

Si unisce al cast Dame Siân Phillips, che ha interpretato un ruolo nell’adattamento originale del 1984 di Dune. Inoltre, i nuovi personaggi saranno interpretati da Tim Downie, Pete Firman, Andi Osho e Alex Norton. Questi membri del cast si uniscono a una formazione già confermata che include Miranda Richardson, Nina Sosanya, Maggie Service, Doon Mackichan, Gloria Obianyo, Liz Carr, Quelin Sepulveda e Shelley Conn.

Ci sono ancora alcuni nomi da confermare o smentire, poiché non è ancora chiaro se Adria Arjona e Jack Whitehall riprenderanno i loro ruoli di Anathema Device e Newton Pulsifer. Tuttavia, è chiaro che la stagione 2 di Good Omens aggiungerà volti nuovi e riporterà quelli già visti nel cast, per creare un seguito ricco di novità.

Con un cast eccezionale, un mistero intrigante da risolvere e molte domande senza risposta provenienti dalla prima stagione, la seconda stagione di Good Omens si preannuncia già qualcosa che i fan non vedono l’ora di vedere.

