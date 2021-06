Good Omens: Amazon ha ufficialmente rinnovato la serie per una seconda stagione

Michael Sheen e David Tennant sono in procinto di tornare per una seconda stagione del dramma fantasy, Good Omens.

Amazon ha ordinato una seconda stagione divisa in sei parti dell’adattamento del libro di Neil Gaiman e Terry Pratchett, Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch.

In quella che originariamente doveva essere una serie limitata, gli attori torneranno nei panni di Aziraphale, un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone Crowley, nell’improbabile duo che si è unito per salvare il mondo dall’apocalisse.

Le riprese della seconda stagione inizieranno quest’anno in Scozia.

La nuova stagione esplorerà trame che vanno oltre il materiale originale. Essendo stati sulla Terra dall’inizio e con l’Apocalisse sventata, Aziraphale e Crowley stanno tornando a una vita facile tra i mortali a Soho a Londra quando un messaggero inaspettato presenta un mistero sorprendente.

Gaiman, che ha un accordo generale con Amazon Studios, continua a figurare come produttore esecutivo e sarà co-showrun insieme al produttore esecutivo, Douglas Mackinnon, che tornerà anche alla regia. Anche Rob Wilkins, John Finnemore e il capo della commedia della BBC Studios Productions Josh Cole saranno i produttori esecutivi, con Finnemore come co-sceneggiatore insieme a Gaiman.

“Sono passati trentuno anni da quando Good Omens è stato pubblicato”, Gaiman ha detto. “Il che significa che sono passati trentadue anni da quando Terry Pratchett e io ci siamo sdraiati nei nostri rispettivi letti in una stanza d’albergo di Seattle a una World Fantasy Convention, e abbiamo pianificato il sequel. Ho avuto modo di usare parti del sequel in Good Omens – è da lì che sono venuti i nostri angeli. Terry non è più qui, ma quando c’era, avevamo parlato di cosa volevamo fare con Good Omens e dove sarebbe andata a finire la storia. E ora, grazie a BBC Studios e Amazon, posso renderlo realtà. Ho arruolato alcuni meravigliosi collaboratori e John Finnemore è salito a bordo per portare la torcia con me. Ci sono così tante domande che le persone hanno posto su cosa succede dopo, e anche su cosa è successo prima, al nostro Angelo e Demone preferito. Ecco le risposte. Siamo tornati a Soho, e attraverso il tempo e lo spazio, risolvendo un mistero, che inizia con un angelo che vaga per Soho, senza memoria.”

