Good Omens: Neil Gaiman allude ad una continuazione della serie Prime Video

Il dinamico duo formato da un angelo e un demone preferito da tutti potrebbe tornare indietro per ulteriori avventure. L’autore Neil Gaiman ha dato la forte indicazione che non abbiamo visto la fine di Good Omens sui nostri schermi TV.

L’adattamento di sei episodi di Good Omens è stato un trionfo su tutta la linea, guadagnando recensioni per lo più positive e lanciando un fandom. L’attore molto amato, David Tennant, è diventato ancora più amato come il diabolico demone Crowley, e nella parte del pignolo angelo Aziraphale, abbiamo avuto l’incredibile performance di Michael Sheen.

Ad Amazon Studios devono anche essere piaciute le metriche di visualizzazione che la serie ha ricevuto, perché hanno più volte sostenuto che Good Omens meritasse una seconda stagione sin dal suo debutto nel maggio del 2019.

Gaiman, che è stato coautore di Good Omens e con il defunto, immenso, Terry Pratchett ha scritto le sceneggiature degli episodi, ed è stato a lungo attentamente ambiguo sul fatto che lo spettacolo potesse continuare. La serie Good Omens ha adattato l’intero libro e molti fan si sono chiesti come e se la proprietà potesse procedere senza il coinvolgimento di Pratchett. Ma in una recente discussione con Digital Spy, Gaiman ha lasciato intendere che c’è la possibilità.

“Penso che la probabilità sia piuttosto buona. Non è come se nessuno volesse creare altri Good Omens. Dobbiamo solo capire come e quando, assieme a tutti i vari se da sistemare. Inoltre, siamo nel mondo del COVID in questo momento dove nessuno sa nemmeno come girare un film. Ci sono problemi che nessuno di noi sa come risolvere, ma a tutti piacerebbe farlo, quindi è davvero solo questione di vedere se possiamo davvero farlo, se possiamo far passare del tempo, se possiamo lavorare bene con le agende di tutti. So di non essere l’unica persona che vuole vedere più Crowley e Aziraphale.”

La serie ovviamente è stata aiutata da Sheen e Tennant, che hanno dimostrato una chimica favolosa sul set, sembrando quasi due innamorati. Avere attori protagonisti così desiderosi di riunirsi (tanto che hanno doppiato il loro personaggi in una trasmissione radiofonica per il 30° anniversario), e che sono selvaggiamente popolari con la fanbase, è un’altra grande spinta circa la possibilità del ritorno di Good Omens.

Ora, l’ovvio ostacolo al di là della logistica, ciò che rende complicato il tutto è ovviamente anche il “che cosa potrebbe venir raccontato in futuro”. Il libro è stato adattato per intero, ma Gaiman e Pratchett erano già stati al lavoro su un sequel inedito, e alcuni elementi di questo sono stati introdotti in Good Omens, probabilmente allestendo il palcoscenico per esplorare quelle idee.

Gaiman ha affermato che il personaggio di Jon Hamm, l’odioso arcangelo Gabriele, è stato aggiunto per un ruolo potenzialmente più ampio nelle stagioni successive. Quindi, potremmo vedere di nuovo Gabriele e le forze del Paradiso intromettersi, forse anche fare squadra con l’Inferno per inseguire i dissidenti? Gaiman e Pratchett hanno anche affermato che Crowley e Aziraphale alla fine si ritirano insieme in un cottage nel sud dell’Inghilterra. Lo spettacolo potrebbe riprendere lì, con quel ritiro interrotto? Solo il tempo ce lo dirà.

