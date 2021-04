Goodnight Mommy: Naomi Watts protagonista del remake americano

Per chi non ama gli horror non suonerà familiare il titolo Goodnight Mommy, mentre gli altri sapranno molto bene di che tipo di opera stiamo parlando.

Goodnight Mommy è un film austriaco del 2014 diretto da Veronika Franz e Severin Fiala che racconta di una donna, madre di due gemelli (Elias e Lukas), tornata a casa dopo aver subito un’importante operazione di chirurgia al viso. Dovrebbe essere un momento di gioia per la famiglia, ed invece inizia una spirale di follia e terrore che troverà soluzione dove non ci si aspetterebbe.

Un film che fa della regia di Franz / Fiala, del montaggio e degli attori le armi principali con le quali prendere lo spettatore per la gola e soffocarlo per tutta la durata fino alla tremenda risoluzione.

Il film ebbe un discreto successo, vincendo in patria anche il Gran Premio Diagonale. Successo abbastanza grande che ha portato Hollywood a chiedersi, come al solito, se ne potesse tirar fuori un remake.

Così sarà: Goodnight Mommy avrà il suo remake, con Matt Sobel alla regia, su una sceneggiatura di Kyle Warren, con Franz e Fiala trai produttori esecutivi e, stando alle ultime appena arrivate, con Naomi Watts nei panni della madre protagonista, interpretata da Susanne Wuest nel film originale.

Per chi non conoscesse Naomi Watts, parliamo di un’attrice con una grandiosa carriera alle spalle: il suo curriculum comprende collaborazioni con registi del calibro di Peter Jackson, David Cronenberg, Gore Verbinski e soprattutto David Lynch, per il quale recitò nel capolavoro Mulholland Drive.

Attualmente non sappiamo nient’altro circa il remake statunitense di Goodnight Mommy, ma rimanete sintonizzati per sapere quando uscirà!

