Gotham Knights: ecco il teaser trailer della nuova serie DC della The CW

I Gotham Knights sono ufficialmente in direzione d’arrivo per la televisione.

Oggi, i fan sono stati deliziati dal primo teaser trailer di Gotham Knights, la nuova serie live-action pronta a debuttare nel 2023.

Gotham Knights è una delle tre nuove serie che la rete sta pianificando per la stagione 2022-2023, incluso il prequel di Walker, Walker: Independence e il prequel di Supernatural, Winchester. Gotham Knights è la terza serie ispirata alla DC ad avere il via libera per la stagione 2022-2023, oltre al ritorno delle stagioni di The Flash e Superman & Lois.

Molte delle altre serie ispirate alla DC della rete – Batwoman, Legends of Tomorrow e Naomi – sono state recentemente cancellate.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Basato sui personaggi creati per la DC da Bob Kane con Bill Finger, il dramma si svolge sulla scia dell’omicidio di Bruce Wayne. Il suo figlio adottivo ribelle stringe un’improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman quando vengono tutti incastrati per aver ucciso il Crociato Incappucciato. E in quanto criminali più ricercati della città, questa banda di disadattati rinnegati deve combattere per riabilitare i propri nomi. Ma in una Gotham senza Cavaliere Oscuro a proteggerla, la città decade ancora di più. Tuttavia, la speranza viene dai luoghi più inaspettati poiché questa squadra di fuggitivi diventerà la prossima generazione di salvatori conosciuti come i Gotham Knights.

Keegan interpreterà Duela. Descritta come abrasiva, imprevedibile e un po’ sconvolta, Duela è soprattutto una sopravvissuta. Nata all’Arkham Asylum e abbandonata da suo padre, l’uomo più pericoloso di Gotham, Duela si è trasformata in una combattente brutale e abile ladra.

Robinson interpreterà Carrie Kelley. Impavida, idealista e coraggiosa da morire, Carrie si è fatta strada fino a diventare l’improbabile spalla di Batman. Se c’è un edificio in fiamme o una persona bisognosa, è la prima a precipitarsi dentro. Basta che sia a casa entro il coprifuoco.

Morgan interpreterà Turner Hayes. Nonostante l’omicidio dei suoi genitori biologici, Turner rimane resiliente e spinto a essere all’altezza del nome del padre adottivo, miliardario. Sebbene affascinante e pieno di sentimento, Turner non si è mai sentito a proprio agio in questo mondo di ricchezza e privilegi. Gotham Knights non è basato sul videogioco in uscita della Warner Bros. con lo stesso nome, ma piuttosto sui personaggi dei fumetti. Gotham Knights sarà scritto e prodotto da Chad Fiveash e James Stoteraux con Natalie Abrams come sceneggiatrice e co-produttrice esecutiva. Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden saranno i produttori esecutivi di Berlanti Productions in associazione con Warner Bros. Television.

