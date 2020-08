Gotham Knights: ecco il trailer del nuovo capitolo della saga videoludica

Batman è morto. Spetta ora alla famiglia Batman – Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin – proteggere Gotham City, portare speranza ai suoi cittadini, disciplina ai suoi poliziotti e paura ai suoi criminali. Devi evolverti nel nuovo Cavaliere Oscuro e salvare Gotham dal caos. Questa è la premessa di Gotham Knights.

Come già sapevamo, WB Games Montreal prenderà in consegna il regno di Batman, un personaggio con cui ha una certa familiarità, ma non tanto quanto Rocksteady, il team dietro la trilogia di Batman: Arkham.

Tuttavia, mentre Rocksteady è il team dietro la maggior parte dei recenti giochi di Batman, WB Games Montreal ha sviluppato Batman: Arkham Origins, il successore di Batman: Arkham City uscito nel 2013. È ampiamente considerato il titolo meno impressionante dei quattro, che è probabilmente il motivo per cui, almeno in parte, Rocksteady sembra fingere che non esista quando parla della serie Batman: Arkham.

Potete vedere il trailer qui sotto:

E qui sotto il gameplay:

Infine alcuni screenshot dei 4 personaggi giocabili in low-res:

E qui sotto in high-res:

