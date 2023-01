Gotham Knights: ecco il trailer della prima stagione della serie The CW

The CW ha rilasciato l’ultimo trailer ufficiale della prima stagione 1 di Gotham Knights, che sarà presentato in anteprima martedì il 14 marzo.

Mentre l’Arrowverse sta iniziando a raggiungere una fine, The CW ha ancora in programma programmi TV DC, almeno per questa stagione. La stagione 9 di Flash porrà ufficialmente fine alla serie con Grant Gustin dopo quasi un decennio. La terza stagione di Superman & Lois arriverà di martedì sera a metà marzo. Come ultima offerta per la DC TV, la The CW sta lanciando Gotham Knights, dagli sceneggiatori/produttori di Batwoman. Pur derivando dai creativi del dramma cancellato dell’Arrowverse, Gotham Knights non è pensato per essere uno spin-off.

The CW ha rilasciato il trailer della prima stagione di Gotham Knights, incentrato sul figlio adottivo di Bruce Wayne e sui suoi nuovi alleati. Il dramma della DC TV andrà in onda subito dopo la terza stagione di Superman & Lois, a partire da martedì 14 marzo, come parte dei “Super Tuesdays” di The CW.

Qui sotto potete vedere il trailer:

