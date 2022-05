Gotham Knights: la The CW ordina un’intera stagione della nuova serie DC

La proposta in serie di Gotham Knights, dopo una carneficina di cancellazioni nel network, ha ricevuto un ordine per un intera stagione alla The CW.

Alla fine del 2021, è stato rivelato che una nuova serie DC Universe CW era in fase di sviluppo. Quella serie era Gotham Knights che avrebbe seguito uno dei figli adottivi di Bruce Wayne che forma un’alleanza con i figli dei nemici di Batman dopo il suo omicidio. All’inizio di quest’anno la CW ha ordinato un pilot completo per la serie.

Con il passare dell’anno, il cast di Gotham Knights si è costantemente riempito.

La star di Supernatural Misha Collins si è unita al cast come Harvey Dent, con Anna Lore che interpreta Stephanie Brown. Anche la star di Pacific Rim: Uprising, Rahart Adams, si è unita al cast come un personaggio noto solo come Brody. Ora sembra che il cast dovrà lavorare in questi ruoli per il prossimo anno circa.

Secondo quanto riportato, la The CW ha ordinato un’intera stagione per la serie Gotham Knights. Con la cancellazione sia di Legends of Tomorrow che di Batwoman, la CW potrebbe star cercando di riempire i palinsesti lasciati vuoti da questi spettacoli. Al momento non è noto quanti episodi avrà la stagione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...