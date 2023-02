Grace Caroline Currey rivela di aver fatto al tempo un provino per il ruolo di Jean Grey nei film degli X-Men

Si scopre che la star di Shazam: Fury of the Gods, Grace Caroline Currey, che interpreta Mary Bloomfield nel DCU, ha fatto un provino per far parte degli X-Men.

Prima che la Disney acquistasse la Fox, lo studio rivale del topo sfornava film sugli X-Men ogni due anni. Ricordiamo tutti i tre originali nei primi anni 2000, tra cui figura uno dei migliori cinecomics di tutti i tempi, poi sono arrivati X-Men: First Class, un mezzo riavvio per alcuni alquanto disordinato e confuso per il franchise, ma in verità sempre piacevole per i temi trattati.

Nonostante la sua natura contorta, il cast di questa nuova generazione è stato in qualche modo in grado di adattarsi all’adattamento di questi personaggi originali dei fumetti, e ancora oggi attori come Patrick Stewart e James McAvoy o Ian McKellen e Michael Fassbender risultano iconici nei loro ruoli, in più questi film sono stati il terreno fertile per grandi player nel campo dei cinecomics moderni come Kevin Feige e Victoria Alonso.

Ora, è stato rivelato che un attuale star di Shazam avrebbe potuto essere una parte fondamentale della formazione più recente degli X-Men.

In un’intervista esclusiva con The Direct, Grace Caroline Currey ha rivelato di aver fatto un provino per un grande film degli X-Men prima di saltare sulla nave della DC Comics. La Currey ha condiviso come originariamente “ha fatto il provino per gli X-Men in passato per il ruolo di Jean Grey”, un ruolo che alla fine è andato a Sophie Turner di Game of Thrones.

“Sai, ho fatto un provino per gli X-Men in passato per Jean Grey. Sì, per interpretare la giovane Jean Grey, che Sophie Turner… ha fatto. Ha ottenuto la parte. E sai, non lo so. Non lo so.”

Ma la donmanda ora è: l’attrice vorrebbe un ruolo imminente nell’universo cinematografico Marvel? La star ha ammesso di essere “una persona in stile DC” e che “[non] sa” quale potenziale ruolo sarebbe il migliore.

“Devo essere onesta, specialmente per quanto riguarda i fumetti, sono una fan della DC. Conosco davvero la DC in modo approfondito, e naturalmente la Marvel è così… voglio dire, tirano fuori personaggi molte volte con cui le persone non hanno familiarità, ovviamente, ma abbiamo visto anche Iron Man e tanti altri. Quindi non so…”

Mi piace: Mi piace Caricamento...