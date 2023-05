Gran Turismo: ecco il primo trailer dell’adattamento Sony Pictures ad opera di Neill Blomkamp

È stato pubblicato il primo trailer del film live-action Gran Turismo di Sony, che offre uno sguardo più approfondito all’adattamento per PlayStation.

Il trailer offre agli spettatori uno sguardo ad alcune delle auto che appariranno nel film, oltre a un’idea della narrazione. In un’intervista con Empire il mese scorso, il regista Neill Blomkamp ha anticipato che il film conterrà corse “sanguinosamente intense”, così come “il lavoro sui personaggi che spingerà il film”.

Il trailer di oggi offre una buona idea di come Gran Turismo riuscirà a bilanciare questi elementi e il focus diviso che gli spettatori possono aspettarsi di vedere.

Qui di seguito potete trovare il primo trailer di Gran Turismo:

Gran Turismo uscirà nelle sale l’11 agosto 2023. Il film esce in un momento in cui gli adattamenti dei videogiochi stanno riscuotendo molto successo a Hollywood, poiché il film di Super Mario Bros. ha ora incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino. A differenza di Mario, Gran Turismo non è tecnicamente basato sul gioco stesso, ma in realtà sulla storia vera di Jann Mardenborough. Mardenborough ha iniziato come fan dei videogiochi PlayStation, ma ha finito per diventare un pilota professionista.

Nel film, il ruolo di Mardenborough sarà interpretato da Archie Madekwe, che reciterà nel film al fianco di David Harbour. Harbour ha anche anticipato grandi cose dal film, dicendo a Collider l’anno scorso che Gran Turismo avrà “un aspetto viscerale”.

Il franchise di Gran Turismo è stato uno dei più riusciti di PlayStation, essendo apparso per la prima volta nel 1997. Una delle più grandi soddisfazioni per qualsiasi adattamento di un videogioco è vedere il materiale originale sul grande schermo, e questo è uno dei motivi per cui The Super Mario Bros. Movie è stato un successo. Gran Turismo non ha mai offerto molto in termini di narrativa, il che ha richiesto a Sony di seguire una strada diversa nell’adattare il film. Resta da vedere se questo adattamento piacerà ai fan della serie, ma il primo trailer sembra sicuramente promettente!

Mi piace: Mi piace Caricamento...