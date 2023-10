Grande Fratello, Alex Schwazer minaccia l’addio: l’ultimatum choc gela Alfonso Signorini!

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, un evento inaspettato ha sbalordito i molti spettatori del reality. Durante la fase delle nomination, come riporta Fanpage, Alex Schwazer ha affermato di voler abbandonare immediatamente la casa se nei prossimi giorni gli autori non saranno in grado di mostrare il tanto discusso video in cui viene evidenziato l’interesse che Beatrice Luzzi nutrirebbe nei suoi confronti.

Alex Schwazer lascia il Grande Fratello? Lo sfogo

Il caso è esploso nella precedente puntata del Grande Fratello, durante un confronto tra Alex Schwazer e Beatrice Luzzi. L’atleta aveva espresso la sua posizione, dichiarando in maniera molto decisa che l’attrice era stata troppo ambigua nei suoi confronti, il che aveva portato a una nomination a suo carico. La Luzzi, da parte sua, aveva negato categoricamente tutte le accuse, ma la situazione si è ulteriormente complicata durante la nomination: Schwazer aveva chiesto di poter vedere il video dove si mostrava l’atteggiamento equivoco che la Luzzi aveva assunto nei suoi confronti. Altrimenti avrebbe lasciato la casa.

E così è stato: nella stessa puntata del 26 ottobre, Alex Schwazer ha fatto la sua scelta, mettendo sugli scudi gli autori del reality show. In uno sfogo quasi imperioso, lo sportivo ha posto condizioni non negoziabili, richiedendo l’immediata visione del filmato in questione altrimenti avrebbe abbandonato il programma. Una scelta che ha sorpreso tutti gli ospiti della Casa del Grande Fratello.

Alex Schwazer (foto ANSA)

Il mistero sulle presunte dichiarazioni di Beatrice Luzzi

Se non salta fuori il video che dimostra che Beatrice Luzzi gli dice le cose che ha detto e che riconferma, lascia la casa del Grande Fratello: è quanto ha affermato Alex Schwazer con forte determinazione. Spiega, poi, che qui spende molte ore per allenarsi, non è uno che può permettersi di sentirsi dire che si inventa le cose. Quindi non si definisce un bugiardo.

In seguito a questo ultimatum, Alfonso Signorini ha rimarcato che non era stata posta in dubbio la veridicità delle sue affermazioni, cercando di arginare la situazione. L’atteggiamento di Schwazer, però, è stato perentorio e ha ribadito la sua posizione di chi non si sente rispettato e preso sul serio. Spiega che non può permettersi di continuare a stare nella Casa se poi gli sembra di passare per uno che inventa. Quindi se quel video non salta fuori, lascerà il gioco.

Da lì in poi, il dibattito è diventato sempre più acceso, con opinioni contrastanti sulle ragioni della richiesta di Schwazer. Anche se il video non è mai emerso, alla fine il marciatore ha deciso di rimanere nella Casa. Nonostante la mancanza di prova concreta, gli autori l’hanno persuaso ad aspettare nuovi sviluppi, evitando così la fine anticipata del suo soggiorno nella Casa del Grande Fratello.